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港股料撲2萬點 盤點6大投行首選股 10萬元買齊每隻一手

藍籌股 12:53 2022/12/05

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内地逐漸放寬防疫措施，港股反彈，週一開市向好，高開在萬九點以上，高位升逾600點。觀望升勢持續，料撲2萬點。各大投行對未來市況有何看法？投資者有甚麽投資方向？以下盤點6大投行首選股，10萬元就可以買齊以下6隻股票，每隻一手。

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中銀香港(02388)
美銀近日預計，香港銀行的利潤率在2022年下半年顯著改善，内地逐步放寬防疫措施，若內房市場隨着內地經濟重啟而復甦，預計2023年香港銀行股的盈利潛在強勁復甦。而從中期來看，銀行利潤率的可持續性，將取決於美國加息的速度及幅度。目前中銀香港（02388）因資產質素良好、強勁盈利增長及派息率高，仍被視為行業首選。美銀給予中銀「買入」評級，目標價微升0.5%至36.3元。

國泰航空（00293）
摩根士丹利最新投資戰術報告預期，隨着香港防疫措施放寬後，本港客運量上升，國泰航空（00293）正在處於逐步恢復階段，相信很快將會呈現供不應求形勢。國泰航空（00293）盈利將持續上升，股價於未來60日有70%至80%機會率跑贏大市。大摩予國泰航空「增持」評級，目標價10.7元。

金沙中國(01928) 
摩根大通近日發表報告指，今年濠賭股表現不錯。展望明年，該行指仍然明確地看好濠賭股。因為賭牌風險清除，行業有更清晰的前景、需求增長，加上與過去兩年相比，目前市場環境更加寬鬆，流動性問題改善。行業首選金沙中國(01928) ，目標價由24元上調至30元。

阿里健康(00241)
中金近日發表評級報告指，阿里健康(00241) 在2023財年上半年收入115.01億元人民幣，按年增22.9%，實現扭虧為盈。伴隨公司持續加大對於費用端的精細化管理以及對新業務投入的控制，中金預計全年或有望維持良好的盈利情況，將其目標價上調42.6%至6.7元，維持其評級為「跑贏行業」。

創科實業(00669) 
大和近日發表研究報告指，對創科實業(00669) 旗下品牌Milwaukee的長期前景愈來愈樂觀，惟料近期以消費者為中心的品牌將繼續拖累短期收入。該行並上調對其估值基礎，由先前預測2023年經修訂每股盈利20倍上調至24倍，重申予創科「買入」評級，將目標價由110元上調至120元。報告籲長線投資者現時收集股票，並維持行業首選。

小鵬汽車（09868）
總部在廣州的小鵬汽車（09868）近日因廣州防疫措施鬆綁而大升。小鵬11月交付5,811輛電動車，雖然表現不算好，但集團預期12月交付量可明顯提升，預計可受惠於G9生產漸上軌道、經營環境正常化。美銀證券最新報告指，小鵬上季毛利率按季改善，也較該行預期佳，即使因應最新指引而調低今後3年銷量預測，仍將其目標價由39元升至45元。

 

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阿里健康（00241） 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 創科實業（00669） 金沙中國有限公司（01928） 投資推介 個股分析 市場動向 大行報告 防疫措施

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