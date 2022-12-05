【聖誕節2022】Trip.com日本、泰國機票滿$1,000減$300 聖誕快閃12月5日開搶

在一個普天同慶的聖誕節，去外地旅行或本地Staycation都是一個不錯的機會。Trip.com由即日起至12月9日推出「聖誕新年每日狂賞」每晚10時開搶本地或海外酒店及機票優惠，包括最高300港元優惠碼，為前往日、韓、泰等地旅遊做好準備。名額有限，先搶先得。

Trip.com用戶於12月5日晚上10時以優惠碼預訂任何預付酒店產品或全球航綫單程或來回機票產品，滿1,000港元即減200港元，以上優惠亦會於12月9日晚上10時再次登場。而12月6日至12月8日會加碼推出「瘋遊日本」、「泰式渡假」及「出遊韓國」優惠；12月6日至12月8日晚上10時，Trip.com用戶可以開搶形式搶指定優惠代碼，預訂香港出發，抵達至日本、泰國等航綫機票滿1,000港元即可減300港元；而預訂日本、泰國、韓國預付酒店產品滿1,000港元 同樣減300港元。

本地酒店住宿套票

酒店 優惠詳情 快閃價（港元） 原價（港元） 馬哥孛羅香港酒店 免費升級至高級套房+HK$1,300餐飲消費額+紅酒一支 1,509 3,800 香港JW萬豪酒店 豪華城景特大床客房+HK$2,000餐飲消費額+24小時住宿（星期一至四） 3,058 3,528 WM酒店 高級客房+升級至尊貴私人花園客房（星期日至四）+早餐＋免費泊車 1,501 2,062.5 香港海景嘉福洲際酒店 城景尊尚特大床房+ HK$800餐飲消費額+HK$300房間迷你吧消費額+紅酒一支+免費升級至尊尚半海景客房（星期日至四） 1,876 3,126 香港文華東方酒店 城市景觀客房+三道菜晚餐+ HK$800餐飲消費額 2,948 3,428

餐飲套票及玩樂門票

產品 優惠詳情 快閃價（港元） 官方售價（港元） 昂坪360 來回纜車門票（標準車廂）連「纜車探知館」門票 128 313 天際100 | sky100 香港觀景台優惠套票 聖誕套票（Café 100 精選蛋糕 乙個+ Café 100 指定飲品 乙杯（咖啡或茶或汽水）

+ 聖誕小禮品 乙份） 168 338 香港挪亞方舟豐盛閣餐廳 聖誕主題雙人下午茶買一送一（4位用） 1,029.6/4位 562/4位 香港挪亞方舟（閃爍星幻大冒險）優惠門票 成人門票買一送一 396/2位 198/2位 Häagen-Dazs️™ 2022 雪糕火鍋套裝 各款套餐95折 361 379 香港歷山酒店 璀璨聖誕及新年 - 自助午餐 / 自助晚餐 428 / 香港萬怡酒店 MoMo Cafe -自助午餐 / 自助晚餐+ 任飲Stella生啤 291 / 九龍酒店 倚窗閣The Window Cafe -聖誕新年-自助午餐/自助晚餐 349 / 帝都酒店 2+2 café - 自助午餐/下午茶/自助晚餐（4位用） 1,488/4位 /

除以上優惠，用戶以優惠碼預訂香港及澳門玩樂體驗產品滿500港元即減50港元；滿1,000港元更減100港元，名額有限，先用先得。請於「聖誕新年每日狂賞」活動當天瀏覽活動網頁。

另外，Trip.com指在是次活動中，亦有推出日、韓、泰三大熱門旅遊目的地的酒店、機票及門票玩樂優惠。「瘋遊日本」熱推產品包括東京、大阪、北海道及京都人氣酒店，JR Pass 日本鐵路周遊券及東京迪士尼度假區入場券、日本環球影城門票等；「出遊韓國」熱推產品包括首爾、釜山、濟洲等酒店、韓國愛寶樂園門票及更多玩樂門票；「泰式渡假」熱推產品包括曼谷、布吉、清邁等酒店及泰國水療、玩樂體驗優惠。更多優惠詳情可按此瀏覽網頁。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經