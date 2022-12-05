【加密貨幣】美要求6間交易所　提供消費者保護措施

BlockFi由於受FTX事件影響申請破產，其破產申請顯示三大債權人欠款共超過10億美元。狗狗幣Dogecoin於上周飆升超過22%，跑贏所有另類幣的表現，市場憧憬狗狗幣可能成為Twitter推出自家支付系統的計劃之一，因而刺激購買意欲。

中心化平台不是最安全的地方

而正如預期，在FTX帝國爆煲後，市場對加密貨幣要求監管的呼聲會越來越高。美國參議院財政委員會主席Ron Wyden要求六間加密貨幣交易平台提供有關消費者保護措施，公司包括Binance、Coinbase、Bitfinex、Gemini、Kraken和KuCoin，要求說明交易所會採取哪些措施，以防發生像FTX類此事件。與銀行存款不同的是，FTX等加密貨幣平台上的客戶帳戶不受聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）保護。

而經此次事件，加密貨幣投資者亦學到沉重的一課，中心化平台不一定是儲存加密貨幣最安全的地方，而選擇將加密資產保存在錢包中的投資者並沒有受到過去一周事件所影響。比特幣於周五報16,954 美元，一周上升2.0%。以太幣一周上升5.9%，周五報1,275美元。

Bitfront明年將停止運作

通訊軟件LINE的區塊鏈部門於11月28日公告，旗下加密貨幣交易所Bitfront將計劃在2023年3月之前完全結束營運，同日已停止新用戶註冊與信用卡支付服務。根據聲明，關閉的原因是由於加密貨幣熊市持續和加密行業的其他問題。Line仍將繼續營運其他區塊鏈項目，包括Line區塊鏈生態系統和Link代幣。

由於與Apple app購買政策發生爭論，加密貨幣交易所Coinbase已關閉其iOS錢包應用程式上的非同質化代幣（NFT）轉賬服務。Coinbase於上周四在Twitter表示，蘋果公司希望通過其應用系統支付所有NFT汽油費。而其中主要問題是Apple應用支付系統並不支持加密貨幣。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4329點，一周上升3.7%；ix比特幣指數報4095點，一周上升2.0%；ix以太幣指數報10960點，一周上升5.9%。ix 比特幣現價指數報16954，一周上升2.0%；ix以太幣現價指數報1275點，一周上升5.9%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 4329 +3.7%（+153） ix比特幣指數 4095 +2.0%（+82） ix以太幣指數 10960 +5.9%（+613） IX 比特幣現價指數 16954 +2.0%（+340） IX 以太幣現價指數 1275 +5.9%（+71） *截至2022年12月2日。為方便比較，3隻ix加密貨幣指數均採用相同的起始日及基準水平(2018年12月3日為1000點)。ix加密貨幣現價指數系列為整個加密貨幣市場最具代表性的加密貨幣提供以美元實時計算的價格，指數以10間交易所(每季度檢討)的平均價格計算並每隔5秒更新一次。它們專為按市值計價使用而設計。

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