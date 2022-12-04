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【好去處】香港海防博物館重開免費入場　新展覽廳+史迹徑　訴說海防歷史故事

精明消費 10:00 2022/12/04

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香港唯一一間以軍事為主題的博物館--海防博物館，2018年9月受超級颱風山竹破壞需即時關閉，經過4年復修及更新後，於本周四（11月24日）重新開放。重開後，博物館設有13個展覽廳、鯉魚門軍事要塞史迹徑，當中注入多媒體元素，以全新演繹手法，訴說獨特的香港海防故事。

重新開放的海防博物館展覽廳，主要集中在山嶺上的堡壘，內設13個展廳，分為常設展覽、專題展覽及鯉魚門炮台展覽廳3個部分，當中有不少新主題展覽及展品。最大規模的常設展覽，由11個展覽廳組成，以香港海防故事做主題，展示自唐代以來香港的海防和軍事變遷，以及抵禦日本侵華的歷史，並探索香港在亞洲以至世界歷史事件中扮演的角色，充滿歷史價值。

其中一個展覽廳名為「歷代防務建置」，是敘述歷代王朝統治下的香港海防建置，包括宋帝昰及宋帝昺南逃來港的事迹、元代駐軍的情況，以及明清兩朝香港的部分海防工事等。另外的「義勇軍」展覽，是回顧義勇軍於1854年初至1995年解散期間的故事，探究起源、任務、貢獻，以及傳承的團隊精神。大家亦可從中欣賞一些珍貴的圖片，包括在1941年戰爭前夕，香港義勇防衛軍成員在灣仔修頓遊樂場外步操，以及義勇軍成立百周年紀慶的場刊等。

有關軍人的主題，還有「多元族裔的軍人」展覽廳，講述由英國人、華人、印度人和尼泊爾人等多個族裔共同駐守香港的年代，透過軍事歷史文物、檔案及個人軼事等，探討多元族裔駐軍的故事。展品包括攝於接近百年前的英籍軍官及印度士兵的照片，近代一點則有於1997年英國軍部出版的《駐港部隊》小冊子，封面為英兵、華籍英兵及尼泊爾啹喀兵的合照。

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香港海防博物館
地址：筲箕灣東喜道175號
開放時間： 周一至三、周五至日
3月至9月10am-6pm
10月至2月10am-5pm
收費：免費入場
查詢：2569 1500
網址：http://hk.coastaldefence.museum

 

作者：招美寶

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事】（收費文章）

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