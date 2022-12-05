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【理財加油站】如何有效儲錢？ 「$1法則」物有所值才購買

個人增值 09:00 2022/12/05

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在眾多理財方式中，最重要是儲錢，而要儲錢就要面臨痛苦的削減開支。要拒絕和朋友外出就餐、放棄購買那些高質的服飾等，但想盡早實現財務自由就必須這樣做。理財專家Bernadette Joy近日便提到三個幫助自己有效削減開支的理財法則，她曾與伴侶通過嚴格的削減開支，在三年内還清30萬美元（約230萬港元）負債。

1.「1元法則」
Joy説道，這個1元法則非常簡單，如果一樣物品每一次使用值1美元或更少，她覺得這是值得購買的。這個1元法則能幫助自己保證買的物品都是常用的，一定程度避免衝動消費。

這個法則也幫助Joy避免跌入一些心理陷阱，例如一些定價的陷阱。消費者往往會特別看重一樣物品的原價，這也是為何很多打折的物品不會單寫折後價，一般都會同時標出原價，這樣對比才能更突現折扣的幅度，從而令消費者覺得有著數。例如一件冬天外套原價是300美元，現在打了25折，折扣後是75美元，大家都會覺得很吸引。這樣往往會令消費者將注意力放在折扣幅度上，而忽略了思考自己是否真正需要。

而這時「1元法則」就可以發揮作用，這會逼使消費者開始思考，他所在城市冬天有多長？這件外套可以穿多少次？衣櫃内還有多少類似的外套？如果現價是75美元，自己是否能在這個冬天穿75次？是每日都能穿，還是半個月才穿到兩次？如果不能達到「每穿1次值1美元」，證明這件外套不是物有所值，所以不值得購買；相反，如果肯定自己能夠經常穿外套，次數遠超過價格，那就是值得購買。

同時這個原則也能幫助減少購買質量較差的物品，質量差的可能用幾次就會破爛或出問題，鼓勵購買質量更好，可持續性更強的物品。同時也能避免追求快時尚，因為就算5元的衣服，只穿一次的話也違背了「1元法則」。

上述舉的例子是買衣服、及用美元計價，讀者也可按照本港的物價水平及要購買的東西，自訂相關法則，例如訂為每次5港元、10港元。

2.80/20 法則
這是類似的法則，上述「1元法則」是將價格和使用頻率相對比來判斷一樣物品是否值得購買，而80/20 法則是單純用使用頻率來衡量。

Joy説道，在購買一樣物品之前，如果覺得自己80%的時間都可以用到，才是值得購買的。她曾向朋友抱怨一個新的電話和電腦都是非常貴，但當她意識到這是每天都會用到的日常必需品時，她又覺得這是值得花費的錢。同樣，如果一樣物品平時只有20%的時間用到，這就意味着沒有購買的必要。

3.購買自己真正喜歡的物品
削減開支並不包括那些自己真正喜歡的物品，在追求縮減開支的同時，不應該剝奪自己的快樂。Joy説道，一直拍打自己的手腕告訴自己要節約的方式，並不能真正令自己想減少開支。

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 理財加油站

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