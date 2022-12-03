【4天工作周】盤點接受4天工作周的國家　香港有哪些企業採取此措施？

自從疫情後，大家的工作模式都出現了翻天覆地的變化。在體驗過彈性上班或在家工作模式後，才發現原來不一定要安坐辦公室才可以有效率地工作。這亦促使企業及員工爭取在疫情後仍繼續保留這樣的模式。歐洲各地的工會都在呼籲實施4天工作周。以下將列出哪些國家接受此想法，目前進展又是如何呢？

比利時

在今年2月，比利時政府成勞工改革協議，允許僱員每周工作4天，而不會被扣減工資。該國政府希望，這項改革可以吸引更多人投身職場，望2030年時就業率可達8成。

在新勞工政策下，僱員每天最多工作9.5小時，意味該國目前38小時的每周工時不變。若取得企業的工會同意，每天工時最多可延至10小時。僱員還能選擇變更每周上班時間，透過前一周增加工作時間，換取下周更多休息時間。

英國

超過70間英國公司6月起，參與半年的4天工作制試行。經過3個月試行後，73間公司中有41間回答中途問卷。當中約86%企業表示，有意在計劃完成後繼續4天工作制。多數公司指4天工作運行暢順，95%受訪企業稱工作效率至少維持，甚至有上升。

試行計劃由多家非牟利組織﹑智庫﹑牛津大學﹑劍橋大學及美國波士頓學院合作，多達超過70間公司參與，涉及超過3,300員工。計劃以「100:80:100」模型為目標，即領取100%薪金，以80%工時達成100%生產力。

冰島

這個國家早在2015年就試行一周四天工作制度，有超過2500名的打工仔實測「4天工作制」，相當於冰島1%的工作人口。他們每周的工時就由40小時減至35至36小時，但是薪酬則沒有改變。負責分析的英國智庫組織「自主」（Autonomy）和冰島智庫「永續民主協會」發表了研究報告，發現幾乎所有組別的員工都減少出現工作過勞的情況，而且員工的生產力沒有改變，甚至有所提升。

日本

隨著日本政府於5月底提出「經濟財政經營與改革基本方針」修正案，令4天工作制的優、缺點，實施模式等，再次成為日本社會討論的焦點。

循環工作研究所全球化中心主任村田弘美早前指出，目前的4天工作制主要有3種執行模式，包括歐洲模式、日本常見模式，以及總工時維持不變的「壓縮勞動」模式。日本內閣府也在修正案文件中指出，在實際執行上，可根據工時、工資等條件，設立以下施行模式：

（1）歐洲模式：總工時減少，薪金不減。

（2）日本模式：總工時減少，薪金減少。

（3）勞動壓縮模式：總工時不減，每日工時增加，薪金不減。

村田弘美指，日本企業以時間單位計算的工作型態根深蒂固，員工經常出現因工作繁忙未能放取有薪年假的情況。她建議，日本政府可以先從「勞動壓縮型」的企業著手，配合業務彈性採用4天工作制。

西班牙

西班牙政府在2021年1月底，同意未來三年試行每周工作32小時的計畫，參與企業不得因此降低員工薪資，另投入5,000萬歐元（約4.6億港元）補貼參與這項計畫的企業。

負責此計畫的西班牙左派小黨Mas Pais領導人Inigo Errejon指出，一周工作4天的政策不但可提高生產力，並且改善員工的身心健康。

除了外國之外，香港都有不少企業陸續宣布試行4天半工作周，不知會否燃起你加入這些企業的意欲呢？

建造業議會

建造業議會由7月1日起推行「隔周4天工作」制，縮短所有全職員工工作日數，員工可在「兩星期循環周」內額外休息一天，即一個星期工作5天，隨後一周工作4天，每周平均工作40小時。約700名全職員工可受惠。

新世界集團

新世界集團在7月初時曾宣布，試行「夏日工作天」（Summer Fridays），即實施4.5天工作周。新安排下，新世界發展、K11、新創建總辦事處等公司員工，在薪金維持不變的情況下，逢星期五將可獲得半天假期，每星期亦可有一天改為在家工作。

在有關試行安排完結後，暫時未能確定明年暑假會否再次推行此政策。但新世界表明將延續在家工作的安排，員工在10月份由每周一天在家工作，轉為每周兩天在家工作。

香港寬頻

香港寬頻近年實行「生活工作優次」，每個月員工都會有一個星期五只需半日工作，即是每個月都會有一星期是4.5天工作。

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