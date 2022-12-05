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恒指料22000點見首個阻力 專家籲趁反彈減持

個人增值 08:00 2022/12/05

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內地政府近期對疫情措施的態度有轉變，有私人銀行策略師認為有助恒生指數於年底延續升勢。

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，最近中國當局明確轉變對疫情封控的態度，料恒生指數年末升勢仍然持續。他預計在憧憬重開的樂觀情緒和廣泛政策轉向下，港股將出現估值帶動的反彈，恒生指數首個阻力位可能在22,000點。

他指出，事態急速轉變，中國政府近期對變種病毒株Omicron的態度明顯轉變，並宣佈提高老年人疫苗接種的目標和計劃。官方媒體亦發表採訪新冠病毒康復者的文章，並總結大多數確診者症狀輕微。

更重要的是，負責公共衛生的國務院副總理孫春蘭指出Omicron的致病率較低，而中國在應對疫情上「面臨新形勢」，這些舉動與政府此前的立場大相徑庭。此外，廣州多個地區宣佈大幅放寬限制措施，隨後北京等城市的封控也相繼放鬆。

該行預計中國將進一步放寬限制措施，憧憬重開的樂觀情緒將支持港股在年末繼續反彈。他認為這主要是由估值驅動的反彈，並視12倍市盈率為第一個阻力位，較目前中國離岸股市10.2倍的市盈率高20%。不過，目前多數與疫情、房地產行業和互聯網監管相關的放寬措施都是供應側相關，而需求側仍然面對挑戰，因此預期企業需要花更多時間和努力改善盈利基本面。

如果企業盈利只是適度改善，那麽恒生指數在今年年底或明年年初升幅接近20%時，將遇到更大阻力。他認為投資者可考慮兩種策略：風險承受能力較高的投資者短期可考慮中國重開的受惠企業，而另一方面，已押注中國市場並正蒙受損失的投資者可乘著升勢，考慮在更高價位賣出股票以削減風險敞口。
 

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