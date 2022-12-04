【理財大法】為2023年做好財務規劃　6大方法反思過去、計劃未來

尚有一個月便踏入2023年，回想過去2022年大家的儲蓄戶口有沒有增多呢？若果在2023年想有更好的理財習慣或者達到一定的儲蓄目標，不妨參考一下以下由摩根士丹利（Morgan Stanley）提出的6大全新理財規劃，反思過去以及計劃未來設定目標。

一、重新審視家庭預算

在第一點中，Morgan Stanley認為應該通過重新審視自己的預算來開始新一年。當中包括評估自己的平均月收入以及固定和可變支出，並確定2023年的財務重點，以制定適合自己的理想預算。從現在開始評估自己的預算可能會帶來不同的變化，因為在高通脹環境下令大部分家庭在日常開支或電費等必需品分配更多資金。

二、檢查應急資金

在不同的理財或儲蓄方法中，大多都會建議準備一筆應急錢。Morgan Stanley提醒大家要檢查自己的應急錢是否足夠，有助避免在市場波動期間以低迷的價格清算投資組合資產，還可以在不可預見的生活情況下保持財務穩定，例如自己或親人的就業情況發生變化。而應急錢的戶口基本需要準備涵蓋3至6個月的生活費。

三、減少高息債務

對於時下的人來說，使用信用卡是其中一種方便的借貸服務。不過，大家更需要管理自己的債務，否則只會卡數蓋卡數，債務愈積愈多，非常危險。Morgan Stanley提議，大家可考慮採取不同的措施幫助進一步減少和鞏固債務。例如，若預期未來一年將會加薪或獲派年終獎金，便可以考慮將這一筆額外收入用作還款任何高利息的債務。然後，大家可以考慮合併所有剩餘的債務，減少貸款數量有助於簡化財務生活並緩解金錢壓力。

四、優先考慮自己的健康

在接近3年的疫情間，不少人都更關注自己健康。不過，根據Morgan Stanley《2022年投資者脈搏調查》，發現只有37%受訪者表示他們的情緒健康受疫情影響，數字比2021年的43%低。故此，文中提到在踏入新的一年，大家更需要優先考慮個人及財務健康，建議利用公司提供的資源福利為自己健康增值，例如退休計劃、團體保險等。

五、確保自己正在實現目標的軌道上

在現時不太明朗的投資環境下，或者大家都有進行不同的投資以加快達到儲蓄的目標。文中提出，如果你的理財計劃被熊市或其他因素暫時令你偏離軌道，可以請教財務顧問，協助更快重拾理財的目標。

六、投資一些與自己價值觀一致的公司

而在《2022年投資者脈搏調查》中亦指出，有71%的受訪者表示，他們的投資組合與他們的價值觀、信念和對他們重要的問題保持一致很重要，但只有44% 的人認為這一個情況是現正發生。同時，有66%的受訪者表示希望他們投資的公司制定政策來促進多元化、公平和包容。而在這一點的規劃中，大家可以在2023年中，考慮在自己的投資增加更多影響，同時獲得積極的財務回報。

責任編輯：區祖飛

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