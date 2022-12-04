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史諾比博物館胡士托展 40件《花生漫畫》原稿登場

精明消費 19:00 2022/12/04

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為紀念Charles Schulz誕辰100周年，位於日本東京都的史諾比博物館（Snoopy Museum）早前舉行館內首個為期接近半年的「小小好朋友胡士托展」（Woodstock:The best and small friend），因日本重新通關，不少遊客也再度留意起這個展覽。

顧名思義，這次展覽的主角是史諾比的好朋友-胡士托（Woodstock）。在《花生漫畫》眾多角色中，小鳥胡士托於1970年被命名並正式成為《花生漫畫》成員之一，是史諾比的好朋友，既細小又可愛，卻又是謎一般的存在。

珍貴懷舊展品
胡士托很喜歡說話，但只有史諾比聽得明白，是《花生漫畫》的黃金組合。

是次展覽中，展出約40件原稿和複製原稿，均是胡士托由首次在《花生漫畫》登場開始，與史諾比一起的愉快時光，還有展出約10件懷舊商品，十分珍貴！

小小好朋友胡士托展
地點：東京史諾比博物館
期間：即日至2023年1月9日（1月1日休館）
時間：10am - 6pm（最後入場時間5:30pm）
門票：成人1,800日圓（2,000日圓）；中學生800日圓（1,000日圓）；4歲至小學生400日圓（600日圓）；未滿4歲免費
*（）內為當日券票價*當日券只在當日名額有餘的情況下才會發售
地址：東京都町田市鶴間3-1-4
交通：東急田園都市綫「南町田（Grandberry Park）站」徒步4分鐘

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略

作者：王嵐

責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：東京史諾比博物館胡士托展 40件《花生漫畫》原稿登場（收費文章）】

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