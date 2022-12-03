商場化身極地冰川世界 5米高環保聖誕樹+8米長冰川滑梯

即日起至2023年1月2日，荃新天地推出「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」主題活動。商場中庭會化身冰川世界，萌爆的企鵝們會驚喜現身。3大遊樂專區包括有8米長的「小企鵝大逃脫」冰川滑梯主題區，小朋友可穿上肥嘟嘟企鵝裝，在冰川滑梯滑行。只需即場捐款20元予香港海洋公園保育基金，或是S+ REWARDS會員憑3點數，即可體驗一次。

小朋友隨後可挑戰小企鵝魚樂無窮，親身感受於冰川釣魚樂趣。對平衡力有信心的，則可挑戰小企鵝冰上漫步。聖誕佳節當然少不了靚靚聖誕樹，商場特別以超過1,000個回收膠樽，打造成5米高環保聖誕樹，加上光影投射出的發光效果，絕對是打卡必到熱點。

活動期間，S+ REWARDS會員可憑點數參加膠樽升級再造工作坊，現場更設有展覽專區，介紹現時企鵝生態危機。場內還有海洋公園的「冰極購物村」期間限定店，顧客可選購可愛企鵝造型禮品或其他極地主題精品，如使用循環再造的膠樽製成布料的Eco Nation企鵝公仔、企鵝毛公仔背包等，讓大家滿載而歸。

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作者：黃依情

責任編輯：王嵐

（節錄）

【原文：荃新天地化身極地冰川世界 5米高環保聖誕樹+萌爆企鵝群 （收費文章）】

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