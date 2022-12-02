中國電訊商又玩合併？ 從電訊業重組看投資良機

中國的電訊業發展蓬勃，在政府的推動下，三大營運商攜手建成全球最大的5G網絡，用戶人數也是全球最多，歐美國家難以競爭。當然，政府明撐是中國於5G領先全球的主要原因。而現在有消息傳出，中國政府進行電訊業重組，將營運商數目減至兩家，一旦屬實，將是另一次大規模電訊業重組，對一向關注中資電訊市場的投資者來說，可能又是一次投資良機。

內媒再傳中電信與聯通擬合併

據今次從內地媒體流出的傳聞，今次重組涉及中電信與聯通合併，以及中移動與中廣電合併，原因，是聯通與電信早已部署網絡共享，合併只是順理成章，而中廣電因若成事便令中國電訊營運商回復至2000年前的局面，只有兩家公司在營運。今次合併所傳的缺資源也須投靠中移動來把5G網絡建好。

這反映了在政府主導下，國有電訊公司只能按政府政策發展。加上現時經濟環境變化不斷，政府也可能想集中資源發展數字基建，因此把賺錢企業的留下來，以免浪費資源。

今次中移動傳出與中廣電合併，就是因為覆蓋較佳的700MHz 5G頻譜，即以往用作傳播電視訊號的頻譜，可覆蓋全國，讓5G直入農村，配合政府發展農村經濟大方向。

至於聯通和電信，近兩年的股價都飽受壓力，相信是因為投資者不看好兩家公司能挑戰中移動的龍頭地位。但要合併其實也有難度，因為聯通在前董事長王曉初主導下，引入多家私人企業為股東，例如阿里巴巴和騰訊，是混合所有制改革的中央企業之一，目前一眾科網企業持有逾三成半聯通A股股份，國家持有約36.67%。一旦政府要實行聯通電信合併，要如何處理這三成半私企持股？還是以換股方式進行呢？換股的價值如何計算，都可成為股價炒作的消息。

國企架構下的電訊業

薑餅人從事電訊新聞採訪二十多年，就已經歷了三次電訊重組。第一次是1998年將原屬於中電信的手機業務分拆為中國移動，中電信僅保留固網業務。2000年代初期，中國政府將原中電信按地區南北分拆，北方的一家組建為網通，南方仍為中電信，與當時的其餘兩家公司中移動和聯通競爭。其後2008年，中國政府力拓國產3G技術，交由中移動建網，聯通與網通合併為新聯通，並將CDMA手機牌照售予中國電信，讓中電信正式在全國經營手機業務。

這樣分分拆拆，其實也不知花費了多少億元資金。但當初希望以競爭促成降費及提升水平的目標其實也沒做到，提速降費都是政府推動才有所行動。所以在國企架構下，電訊業怎變也變不出花樣來。唯有打破政府控制，才能以市場思維營運，效率才能提升。

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