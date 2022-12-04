  • 21°C
香港時間 : 20221204日 (週日) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】30歲母親從亞馬遜辭職 現每日工作2小時 每月被動收入30萬

個人增值 09:30 2022/12/04

分享：

分享：

Jasmine McCall是一位理財專家，也是一位母親和Youtuber，曾經她也是亞馬遜的一名資源經理，在職期間她同時發展副業，即在YouTube上發佈經驗分享影片。後來副業收入逐漸理想，她決定辭去亞馬遜工作，全心投入副業。現在每月平均收入達4萬美元（即約31.2萬港元），每日僅工作2小時。

她向CNBC分享理財大法，她在YouTube上發佈的影片内容主要是指導大家如何賺取被動收入、如何清償貸款及如何積累財富，因此收獲了一批粉絲。對她而言，同時兼顧工作和母親的身份難免充滿挑戰，但這些努力都沒有白費，最終取得成功。過程中，她也學習到很多，以下是她總結的三點經驗。

1.坦誠相待也能創造新機會
她認為自己的影片受到大家歡迎最大原因是她坦誠相待，將自己真實的經歷和遇到的問題都與觀眾分享。信用卡問題和負債是生活中很常見的問題，但大家都往往避而不談。

Jasmine說道，在2021年的1月，她已經將自己所有學生貸款和信用卡貸款全部還清，一共有11萬美元（即約80萬港元）。她的第一個影片就是講述如何還清這筆貸款，並且將自己的信用評分拉高。短短4個星期，這條影片就獲得16萬的瀏覽，她因此從YouTube廣告中賺取5萬美元（約38萬港元）。

2.一個好的產品想法來自於傾聽觀眾
她說道，在發佈了第一個影片後，陸續有觀眾來諮詢更多關於信用卡的建議，這啟發她製作一個信用卡指導工具包。隨後很多人開始諮詢工作、買樓等其他相關問題。她應觀眾需求，陸續推出相應的指導工具包，供大家學習和參考。2022年1月至4月期間，她從這些工具包中賺取理想收入，約10萬美元（約70萬港元）。

3.不要將工作視為生活的全部
她説道，迄今為止，她發覺自己大部分時間都花工作上，她非常後悔沒有花更多時間去鍛煉身體和陪伴家人。

當她的兒子出生後，她覺得是時候改變自己的生活狀態。決定離開朝九晚五的穩定工作是很艱難的決定，但家人給了她最大的鼓勵。現在她的生活和工作非常平衡，她一週僅工作10小時，即每天平均工作2小時，如果工作非常繁忙，會適當調整到三至四個小時。在工作時間結束之後，她都會將剩下的時間專心鍛煉身體和陪伴家人小孩。

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

 

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 香港經濟日報 被動收入 廣告 產品 經濟 學生貸款 信用卡貸款 港元 YouTuber

下一篇文章

【理財大法】為2023年做好財務規劃　6大方法反思過去、計劃未來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【環保有賞】「綠在區區」回收即獲6倍積分　設嘉年華二手物交換市集
【環保有賞】「綠在區區」回收即獲6倍積分　設嘉年華二手物交換市集
綠色按揭是什麼？ 買樓可獲額外回贈$12,000（附8銀行回贈比較）
綠色按揭是什麼？ 買樓可獲額外回贈$12,000（附8銀行回贈比較）
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【結婚理財】2022人情公價出爐　觀禮要俾$500 只收餅卡公價升2倍　新人：另一半有樓促成結婚
【結婚理財】2022人情公價出爐　觀禮要俾$500 只收餅卡公價升2倍　新人：另一半有樓促成結婚
【加密貨幣】多間加密貨幣基金遭撤資 涉196億美元　全球第三大交易所裁員逾千人
【加密貨幣】多間加密貨幣基金遭撤資 涉196億美元　全球第三大交易所裁員逾千人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款