【理財個案】30歲母親從亞馬遜辭職 現每日工作2小時 每月被動收入30萬

Jasmine McCall是一位理財專家，也是一位母親和Youtuber，曾經她也是亞馬遜的一名資源經理，在職期間她同時發展副業，即在YouTube上發佈經驗分享影片。後來副業收入逐漸理想，她決定辭去亞馬遜工作，全心投入副業。現在每月平均收入達4萬美元（即約31.2萬港元），每日僅工作2小時。



她向CNBC分享理財大法，她在YouTube上發佈的影片内容主要是指導大家如何賺取被動收入、如何清償貸款及如何積累財富，因此收獲了一批粉絲。對她而言，同時兼顧工作和母親的身份難免充滿挑戰，但這些努力都沒有白費，最終取得成功。過程中，她也學習到很多，以下是她總結的三點經驗。

1.坦誠相待也能創造新機會

她認為自己的影片受到大家歡迎最大原因是她坦誠相待，將自己真實的經歷和遇到的問題都與觀眾分享。信用卡問題和負債是生活中很常見的問題，但大家都往往避而不談。



Jasmine說道，在2021年的1月，她已經將自己所有學生貸款和信用卡貸款全部還清，一共有11萬美元（即約80萬港元）。她的第一個影片就是講述如何還清這筆貸款，並且將自己的信用評分拉高。短短4個星期，這條影片就獲得16萬的瀏覽，她因此從YouTube廣告中賺取5萬美元（約38萬港元）。



2.一個好的產品想法來自於傾聽觀眾

她說道，在發佈了第一個影片後，陸續有觀眾來諮詢更多關於信用卡的建議，這啟發她製作一個信用卡指導工具包。隨後很多人開始諮詢工作、買樓等其他相關問題。她應觀眾需求，陸續推出相應的指導工具包，供大家學習和參考。2022年1月至4月期間，她從這些工具包中賺取理想收入，約10萬美元（約70萬港元）。



3.不要將工作視為生活的全部

她説道，迄今為止，她發覺自己大部分時間都花工作上，她非常後悔沒有花更多時間去鍛煉身體和陪伴家人。



當她的兒子出生後，她覺得是時候改變自己的生活狀態。決定離開朝九晚五的穩定工作是很艱難的決定，但家人給了她最大的鼓勵。現在她的生活和工作非常平衡，她一週僅工作10小時，即每天平均工作2小時，如果工作非常繁忙，會適當調整到三至四個小時。在工作時間結束之後，她都會將剩下的時間專心鍛煉身體和陪伴家人小孩。

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