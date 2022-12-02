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【加密貨幣】多間加密貨幣基金遭撤資 涉196億美元　全球第三大交易所裁員逾千人

個人增值 13:07 2022/12/02

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FTX破產導致幣圈大地震，牽連不少大型加密貨幣交易所和投資者，有加密貨幣數據公司指出加密幣基金正爆發撤資潮，11月加密貨幣基金失去近200億美元。此外，更引發起裁員潮，將有超過1,000人被裁。

19個基金報酬率出現負數

根據加密貨幣資料網站CryptoCompare公布數據，Grayscale Investments、CoinShares International等加密貨幣基金資產管理公司，在11月面臨投資者撤出合計高達196億美元資金，約佔基金經理所管理總資產（AUM）約14.5%，導致整體資產管理規模降至2020年12月以來新低。

報告提到，主要擔憂在於Grayscale Investments的母公司DCG（Digital Currency Group）與姐妹公司Genesis Trading各自對FTX的曝險程度，以及對更廣泛市場可能造成的衝擊。有資料指，目前為止Grayscale Investments為這一類產品最大供應商，推有147億美元，大約佔總體的68.9%，持有以太幣的基金約48.5億美元，大約佔24.9%。

CryptoCompare追蹤的20個基金中，有19個基金在11月報酬率出現負數。而在整個加密市場上，CoinDesk指，比特幣（BTC）自2021年底以來損失了63%的價值，並且在過去12個月中加密貨幣總市值下跌了三分之二以上。

交易量大跌致裁員

除此之外，全球第三大的加密貨幣交易所Kraken指出，他們正計劃裁員約30%，裁員的主要原因是受到整體的宏觀經濟和地緣政治放緩令加密市場疲軟。Kraken發文指，自今年年初以來，受到經濟和政治的影響交易量大跌，而客戶註冊量亦大減。另外，數字貨幣集團Barry Silbert已在11月時解僱了約13%的員工，而Crypto.com則在10月份的時候解僱了2,000名員工。

責任編輯：區祖飛

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