【聖誕節2022】7米高比卡超 現身屯門聖誕活動

大受歡迎的任天堂《寶可夢》（Pokémon）遊戲系列，由即日起在屯門市廣場舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅START！」聖誕活動，有7米高的超巨型比卡超及3隻小精靈登場，更有對戰專區、冬日商品店及集章活動換領精美禮品。

Pokémon冒險旅程的第一站有7米高的巨型比卡超打卡位，於「Pokémon庭園」內，可以結識於《寶可夢朱／紫》中登場的草屬性的「新葉喵」、火屬性的「呆火鱷」及水屬性的「潤水鴨」，「Pokémon競技場」亦有身披鎧甲的「紅蓮鎧騎」和「蒼炎刃鬼」可供打卡合照。

活動特設任天堂Switch《寶可夢朱／紫》遊戲試玩區，於寶可夢集換式卡牌對戰專區內，大家可以與其他卡牌訓練家展開對戰。周末及假日舉行新手教室，由導師教大家認識遊戲規則及對戰的基本技巧。

Pokémon冬日商品店以聖誕為主題，提供超過400款原創精品，包括任天堂Switch遊戲和特別版主機、各款寶可夢集換式卡牌遊戲牌組及擴充包。S+ REWARDS會員憑指定點數可參加Pokémon聖誕卡工作坊，而Pokémon Bingo Rally集章歷險旅程，成功集齊即可換領Pokémon原創禮品一份。

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《寶可夢 朱／紫》冬日冒險之旅START！

地址：屯門市廣場1樓中央廣場

舉行日期：即日至2023年1月2日

時間：10am至10pm

作者：張頌婷

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：屯門市廣場Pokémon主題聖誕活動 7米高比卡超萌爆登場（收費文章）】

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