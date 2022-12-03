今個聖誕對九龍東消閒玩樂熱點大本型來說別具意義，因為同時是大本型10歲生日。為慶祝「10周年+聖誕」歡樂氣氛，大本型預備了一連串精采節目，各商戶亦紛紛推出不同超級優惠，還有群星來慶祝的生日派對，更有終極大抽獎，壓軸頭獎是Audi A3 Sportback名貴房車。

顧客只需由即日起至2023年1月2日，於大本型消費每滿300元，即可參加即抽即中獎一次。獎品包括10多間商戶的購物現金券（最高達500元）、個人護理產品、生活精品、精美廚具和名貴茶葉等，獎品總值逾170,000元。

每次參加即抽即中獎更會自動登記終極大抽獎，有機會贏取Audi名貴房車及其他豐富獎品，包括iPhone 14智能手機、Dyson Digital Slim Fluffy吸塵機等名貴獎品。

另外只需Like大本型Facebook專頁或追蹤IG，並憑兩張單據，消費滿指定金額，即可換領P助Piske及粉紅兔兔Usagi萌爆組合的啪鈕PP文件夾、帆布小物袋、便攜餐具及野餐墊等，數量有限，換完即止。

▼ 點擊圖片放大

作者：黃依情

責任編輯：王嵐

（節錄）

-【原文：大本型慶祝10周年設聖誕大抽獎 贏31萬Audi+換P助粉紅兔兔精品 （收費文章）】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App