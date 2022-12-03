  • 18°C
香港時間 : 20221203日 (週六) 11:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大本型慶祝10周年設聖誕大抽獎 贏31萬Audi+換P助粉紅兔兔精品

精明消費 10:00 2022/12/03

分享：

分享：

今個聖誕對九龍東消閒玩樂熱點大本型來說別具意義，因為同時是大本型10歲生日。為慶祝「10周年+聖誕」歡樂氣氛，大本型預備了一連串精采節目，各商戶亦紛紛推出不同超級優惠，還有群星來慶祝的生日派對，更有終極大抽獎，壓軸頭獎是Audi A3 Sportback名貴房車。

顧客只需由即日起至2023年1月2日，於大本型消費每滿300元，即可參加即抽即中獎一次。獎品包括10多間商戶的購物現金券（最高達500元）、個人護理產品、生活精品、精美廚具和名貴茶葉等，獎品總值逾170,000元。

每次參加即抽即中獎更會自動登記終極大抽獎，有機會贏取Audi名貴房車及其他豐富獎品，包括iPhone 14智能手機、Dyson Digital Slim Fluffy吸塵機等名貴獎品。

另外只需Like大本型Facebook專頁或追蹤IG，並憑兩張單據，消費滿指定金額，即可換領P助Piske及粉紅兔兔Usagi萌爆組合的啪鈕PP文件夾、帆布小物袋、便攜餐具及野餐墊等，數量有限，換完即止。

    點擊圖片放大

 

作者：黃依情

責任編輯：王嵐

（節錄）

-【原文：大本型慶祝10周年設聖誕大抽獎 贏31萬Audi+換P助粉紅兔兔精品 （收費文章）】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】剖析資產調配  鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【聖誕節2022】聖誕大餐好難揀？ 5大聖誕自助餐推介
2022/12/02
【聖誕節2022】聖誕大餐好難揀？ 5大聖誕自助餐推介
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月2日）
2022/12/02
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月2日）
【聖誕節2022】聖誕6大好去處推介 酒店staycation/聖誕市集/工作坊
2022/12/01
【聖誕節2022】聖誕6大好去處推介 酒店staycation/聖誕市集/工作坊
【消費優惠】蘇寧網店推6周年優惠　每日早上10時開搶5折貨品
2022/12/01
【消費優惠】蘇寧網店推6周年優惠　每日早上10時開搶5折貨品
銀行「好友推薦計劃」最多賺$8000 獲來回機票 一文睇清各銀行獎賞
2022/11/28
銀行「好友推薦計劃」最多賺$8000 獲來回機票 一文睇清各銀行獎賞
家電 著數優惠 商場 商場活動 九龍東 產品 經濟 大本型 Domain 智能手機

下一篇文章

【聖誕節2022】聖誕大餐好難揀？ 5大聖誕自助餐推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【聖誕節2022】聖誕6大好去處推介 酒店staycation/聖誕市集/工作坊
【聖誕節2022】聖誕6大好去處推介 酒店staycation/聖誕市集/工作坊
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】蘇寧網店推6周年優惠　每日早上10時開搶5折貨品
【消費優惠】蘇寧網店推6周年優惠　每日早上10時開搶5折貨品
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月2日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月2日）
【聖誕節2022】聖誕大餐好難揀？ 5大聖誕自助餐推介
【聖誕節2022】聖誕大餐好難揀？ 5大聖誕自助餐推介
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款