【消費優惠】中環國金軒推長腳蟹盛宴　12位用$13,888

每年秋冬季，是阿拉斯加長腳蟹的當造期。中環國金軒首次推出阿拉斯加長腳蟹宴，廚師特意搜羅鮮甜肉厚的阿拉斯加長腳蟹，配搭一系列自選菜式，讓食客可一次過品嘗多款巧手菜式。

盛宴的主角，是阿拉斯加長腳蟹二食，用上5斤重的阿拉斯加長腳蟹，分別製作成香辣爆炒長腳蟹、花雕蛋白蒸蟹腳，前者以湖南椒、九層塔、豆瓣醬及豆豉等配料爆炒，惹味非常。後者則以蟹腳肉加入蛋白和花雕酒蒸，酒香帶出長腳蟹的鮮甜味，口感順滑，最後鋪上魚子，味道清新。

隨後，食客可以品嘗椰皇燉鮑魚竹絲雞，選用4至5頭南非鮑魚，鮑魚味濃，肉質厚實。湯品由原隻竹絲雞熬製，燉足8小時，清甜味美，滋陰養顏，補而不燥。接着便可以二選一，包括西班牙黑豚肉叉燒皇或乳豬鵝肝脆窩巴，後者的烤乳豬皮片得薄而香脆，皮的底部掃上一層桂花蜜，與窩巴夾着自製厚切鵝肝醬，一口咬下，口感香脆，內裏綿滑，桂花蜜的清香與鵝肝醬融和得宜。

家禽菜系列是餐廳的招牌菜，食客亦同時可以二選一，包括醬燒琵琶鵝或金牌炸子雞。選用5斤重的琵琶鵝，以麻醬、南乳及海鮮醬等醬料醃製一晚，隔天放進烤爐烤焗半小時。在烤焗的過程中需要不時轉動鵝身，確保鵝每個位置都烤焗平均，做到皮脆肉嫩，鎖緊肉汁。上菜時廚師更會仔細檢查每塊切出的鵝肉，去掉過多的皮下脂肪，確保鵝肉和油脂的比例適中，入口更滋味。

另外，餐廳亦同時推出正宗太史五蛇羹（$1,280 / 4位用），選用5種鮮蛇：三索綫、金腳帶、過樹榕、白花蛇及飯鏟頭的骨頭熬製，蛇肉則撕成細絲，佐以白菊花、檸檬葉及薄脆，秋天食最合適。

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中環國金軒

地址：中環國際金融中心商場3樓3101店

電話：2393 3933

價錢：$13,888/12位（另加一及茶芥）

供應期：即日至12月31日晚市供應，須兩天前預訂。

作者：招美寶

責任編輯：郭秀芳

【原文：中環國金軒首推 阿拉斯加長腳蟹盛宴（收費文章）】

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