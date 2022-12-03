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【日本自由行】大阪「光之饗宴」聖誕燈飾　大型彩燈路／光雕投影／美食市集

個人增值 19:00 2022/12/03

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如這段期間去日本大阪旅行，絕不能錯過聖誕燈飾盛事「光之饗宴」，包括在大阪御堂筋上舉辦「御堂筋彩燈展」，以及在中之島進行的光之藝術「OSAKA光之文藝復興」，在大阪府內不同場所舉辦的區域節目，點亮了大阪的夜空，極富聖誕氣氛。

御堂筋彩燈展由梅田到難波的路段上，樹上閃爍着七彩繽紛的彩燈，這條光之路更在2015年1月獲得世界紀錄認證。今年新增配合音樂的「Light Show 2022」，燈飾會隨着音樂動起來。兒童藝廊「大家的夢樹」，則可在樹上找到象徵和平的發光鴿子，更寫上當地小學生對未來的想法。

中之島區的OSAKA光之文藝復興，則有大阪市中央公會堂壁面光雕投影、大阪市役所正面彩燈外牆、中之島彩燈街、河畔點燈等共10個不同的景點，部分由12月14日才開始亮燈。光之市集更是時隔3年重新舉辦，集結了20多間不同類型的美食店，連快餐車亦有聖誕裝飾。

區域節目更延伸至其他市及地區，放滿各式燦爛的燈飾及聖誕樹，充滿聖誕氣氛。活動由即日起至2023年1月31日舉行，於5時後點燈至晚上11時，免費入場，詳情可於官方網站瀏覽。

    點擊圖片放大
    +2

作者：張頌婷

責任編輯：黃濫江

【原文：大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集（收費文章）】

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