定存新手需知 利息點計算？什麼是新資金？有咩其他門檻？

定期存款一直被認為是一種極其薄利的理財方式，不受大家青睞，相比之下，很多人會更願意選擇回報更高的股市、債市等投資理財方式。近年來，市場環境艱難，加上美國重啓加息周期後，銀行存款利率升高，存錢到銀行收息更令人安心，於是定存成為熱門。其實定存都有很多規則和門檻，新手入場要注意以下4大點。

1.如何計算利息金額？

要計算利息要清楚三個條件，本金、存期及存款利率。銀行普遍提供的存款期限由7天至60個月不等，一般存款的期限越長，存款人收取的利息就越高。



利息計算方法：本金 x 年利率 x 存款期 =利息



例如，本金1萬元，存款利率5%，存期6個月，最後得出的利息就是10000*0.05*0.5=250元，期滿取出的本金+利息總和是10250元。



2.存期内鎖定資金

定期存款，顧名思義就是在一段期限内被鎖定的存款，原則上在存款期限未滿之前，不能將存款提取。若臨時急需資金，需要中途提取的話，銀行會收取罰息或手續費，不同的銀行有不同處理方式，具體須向銀行查詢。

以中銀香港為例，若提前提取有關定期存款，存款人將不會獲得任何利息，並且按照下列計算方式繳付手續費（取其高者），最低手續費為200元。



1） 定期存款本金x [(最優惠利率* – 2.50%) – 定期存款年利率 ] x 尚餘到期

日數 / 一年總日數

2） 定期存款本金 x (同業拆息拆出利率* – 定期存款年利率) x 尚餘到期日

數/一年總日數



3.獲得優惠利率的門檻

銀行不時會推出很多優惠利率，但要獲得這個最優利率，就要滿足一定的條件，包括是否新資金、規定起存額、銀行特定理財戶口、同時做指定的交易及開立途徑。



新資金：要留意新資金與新客戶也有區別。此處僅指該筆資金此時不在該銀行賬戶，並不是指該銀行的新客戶，舊客戶都可以有新資金。

規定起存額：存入一定的金額才能享有優惠利率，例如，目前最高的12個月港元定存，達5.1厘，有3間銀行都有提供，分別是富邦、建行亞洲及大新，但它們的起存額都要100萬元。

銀行特定的理財戶口：不同銀行有不同的理財戶口分類，例如，若想開立東亞銀行4.9厘高息定期，必需是該行「顯卓理財」新客戶；滙豐方面，尚玉及卓越理財客戶的年利率較高，HSBC One客戶的年利率較低。

同時做指定的交易：部分銀行為推廣其他業務，會要求同時完成其他交易，才能獲得最優利率。例如，滙豐銀行的滙豐交易薈客戶每月完成至少一項完成股票買賣，並開立港元定存，才有1個月5%年利率。花旗的3個月4.6厘高息，除了是Citigold新客戶，更要完成指定交易，例如基金、債券等。

開立途徑：要獲得高利率，有時會有開立途徑要求，要留意此利率是否只限網上開立或到分行開立。例如，創興的5.05厘高息，只限網上/手機銀行開立；招商永隆也是手機銀行開立的定存比分行開立的年利率更高；但大新銀行的5.1厘，卻必需於分行開立。



4.外幣定存留意兌換匯率風險

定存雖然風險很低，但不是零風險，在選擇外幣定存時，應留意兌換匯率風險。特別現時美國加息步伐未停，各國匯率不斷變化，需注意市場變化帶來的兌換風險。而且，跟不同銀行兌換外幣，也會有不同的匯率。

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