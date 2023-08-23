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【定期存款計算方法】自製計算機無難度　2大風險新手要知　隨時令你倒蝕

收息攻略 20:30 2023/08/23

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定期存款計算方法是怎樣？5厘實際是賺多少？點解6.6厘反而比4厘收息更少？以上問題相信都令不少新手感到疑惑，無論是銀行宣傳單張或媒體的標題，往往都標榜高息，但實際賺到的金額又是另一回事。本文簡單介紹幾項定存新手需要知道的事。

定期存款一直被認為是一種極其薄利的理財方式，不受大家青睞，相比之下，很多人會更願意選擇回報更高的股市、債市等。但近年美國重啓加息周期後，銀行存款利率升高，目前普遍有4厘，部分更有5厘高息，定存於是成為熱門。其實定存都有很多規則和門檻，新手入場要注意以下兩大點，及下文提到的兩大風險。

1.如何計算利息金額？
要計算利息要清楚三個條件，本金、存期及存款利率。銀行普遍提供的存款期限由7天至60個月不等，一般存款的期限越長，存款人收取的利息就越高。

利息計算方法：本金 x 年利率 x 存款期 =利息

例如，本金1萬元，存款利率5%，存期6個月，最後得出的利息就是10000*0.05*0.5=250元，期滿取出的本金+利息總和是10250元。

因此，我們計算實際利息時，除了年利率，存款期是很重要因素，以下舉個簡單例子，說明為何6.6厘比4厘收息更低︰

本金年利率存款期實際收息
5萬元6.6厘3個月825元
4.0厘12個月2000元

當然，本金也是一個很重要因素，不少銀行對於高息定存優惠設下存款額上限，以致實際利息被限制在一定金額內︰

年利率存款期存款金額實際收息
6.6厘3個月最多5萬元825元
4.4厘3個月最少50萬元5500元

2. 獲得優惠利率的門檻
銀行不時會推出很多優惠利率，但要獲得這個最優利率，就要滿足一定的條件，包括是否新資金、規定起存額、銀行特定理財戶口、同時做指定的交易及開立途徑。

新資金：要留意新資金與新客戶也有區別。此處僅指該筆資金此時不在該銀行賬戶，並不是指該銀行的新客戶，舊客戶都可以有新資金。
規定起存額：存入一定的金額才能享有優惠利率，例如，目前最高的12個月港元定存，達4.5厘，由招商永隆提供，但起存金額要達到500萬元之多。
銀行特定的理財戶口：不同銀行有不同的理財戶口分類，例如，若想開立東亞銀行4.6厘高息定期，必需是該行「顯卓私人理財」新客戶，即資產值最少達500萬元；滙豐方面，尚玉及卓越理財客戶的年利率較高，HSBC One客戶的年利率較低。
同時做指定的交易：部分銀行為推廣其他業務，會要求同時完成其他交易，才能獲得最優利率。例如，滙豐銀行的滙豐交易薈客戶每月股票買賣，並開立港元定存，才有1個月10%年利率。花旗的3個月5.2厘高息，除了是全新私人客戶，更要完成指定交易，例如基金、債券等。
開立途徑：要獲得高利率，有時會有開立途徑要求，要留意此利率是否只限網上開立或到分行開立。例如，富邦目前有6個月4.6厘高息，只限於分行開立；招商永隆的4.5厘，則是限手機銀行開立。

【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因

當你能夠符合條件，開開心心去做定期，但定存不是穩賺不賠的事，以下兩個風險，可能會令你倒蝕

風險1. 存期内突然要用錢

這一刻，你以為有筆錢在未來1年都不會動用，因此放在1年期的定存內，但不幸地，你或你的親友遇上意外，必需要動用大筆資金，這時候你能提早取回款項嗎？

定期存款，顧名思義就是在一段期限内被鎖定的存款，原則上在存款期限未滿之前，不能將存款提取。若臨時急需資金，需要中途提取的話，銀行會收取罰息或手續費，不同的銀行有不同處理方式，具體須向銀行查詢。

以中銀香港為例，若提前提取有關定期存款，存款人將不會獲得任何利息，並且按照下列計算方式繳付手續費（取其高者），最低手續費為200元。

1） 定期存款本金x (最優惠利率* – 定期存款年利率) x 尚餘到期日數／一年總日數
2） 定期存款本金 x (同業拆息拆出利率* – 定期存款年利率) x 尚餘到期日數／一年總日數

風險2. 外幣定存留意兌換匯率風險
定存雖然風險很低，但不是零風險，在選擇外幣定存時，應留意兌換匯率風險。目前美元定存最高達5.6厘，但若透過銀行把港元換美元，滙率隨時高達7.85（甚至更高）；一些外幣例如澳元、紐元也有4厘高息，但在強美元的形勢下，它們隨時一年跌超過4%，匯價跌幅大於利息，到時只會讓你得不償失。

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