【消費優惠】蘇寧網店推6周年優惠　每日早上10時開搶5折貨品

蘇寧網店踏入6周年，將會推出一連12日的《 網店6周年慶》優惠活動，限量優惠低至5折，每位SoClub會員更有總值$2,000優惠券，買指定產品即可享優惠合共$2000。除此之外，即日至12月31日憑合資格DBS信用卡單一簽帳滿指定金額可享高達$960回贈，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850網店優惠券。

4個優惠期推折扣貨品

蘇寧網店《限量激抵優惠》共分為4個優惠期，每期首日上午10時開搶，優惠低至5折，數量有限。在12月2日至4日開搶的有Panasonic轉滾筒洗衣機，建議零售價為$4,480，蘇寧價為$3,300；Dyson TP09二合一風扇空氣清新機，建議零售價為$6,180，蘇寧價為$5,280；在12月5日至7日開搶的有Apple Watch Ultra建議零售價為$6,399，蘇寧價為$6,012；NOTHING Ear耳機，建議零售價為$799，蘇寧價為$550。有關更多每日優惠貨品，可按此瀏覽。

■蘇寧網店《限量激抵優惠》■

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香港蘇寧《網店6周年慶》

優惠期：即日起至12月13日

網店：按此

責任編輯：區祖飛

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