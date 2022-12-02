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鮑威爾被認定偏鴿 加息勢放緩 本月可能只加25點子？

個人增值 08:00 2022/12/02

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美國聯儲局主席鮑威爾發言後，環球股市做好，他說了什麼？投資者又有什麼解讀？

鮑威爾說了什麼？

  • 當利率接近足以推動通脹下降的限制水平時，放緩加息步伐是明智做法。
  • 有關時機可能最快在12月會議時出現。
  • 放緩加息步伐是減少對抗高通脹時過度收緊政策風險的好辦法。
  • 他不會為更快控制通脹、更大幅度加息而導致經濟崩潰。
  • 對抗通脹的工作遠未結束，部分關鍵問題仍然未解決，包括最終利率升至哪個水平，以及需要將利率保持在限制水平多久。

市場怎樣解讀鮑威爾的言論？

鮑威爾只是說出了市場一直以來的想法。但在大家過於興奮之前，請記住這只是一個「轉變」，而非「轉捩點」。因為鮑威爾已經明確表示，利率可能會在一段時間內保持高位。但他相信，可能是時候開始為下一個牛市播下種子了，高利率環境有利於證明自己可以運營的優質公司。

---------eToro分析師Callie Cox

鮑威爾正在為美聯儲的加息提供下調通道，現在不能排除其他任何可能性，美聯儲加息50個基點或25個基點的可能性相當大。

---------Renaissance Macro Research分析師Neil Dutta

鮑威爾基本上是在告訴市場他們正在放慢加息步伐，這將推動股市上漲、美元下跌。

---------Forex.com資深市場分析師Joe Perry

數據有可能達到了一個轉折點，市場對此表示慶祝，因為它加強了這種預期，即美聯儲不僅在放緩加息，而且就還有多少緊縮措施而言，也許收益率正接近一個有限的跑道。

---------道明證券高級外匯策略師Mazen Issa

這次反彈是胡說八道，鮑威爾說他們會放慢腳步，但利率仍將高於早前的預測，市場只想聽鮑威爾講話的某一部分。

---------Immobiliare Quadronno Srl分析師Roberto Bagnato

 

 

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