【環保有賞】「綠在區區」回收即獲6倍積分　設嘉年華二手物交換市集

環保及綠色經濟成為時下的大趨勢，環境保護署（環保署）推出「綠在區區全城回收月」活動，市民只要回收8種回收物即可獲得6倍積分，並透過積分換領不同日常用品。

回收膠樽可獲480分

「綠在區區全城回收月」由即日起至12月31日，社區回收網絡提交指定的8種回收物，即廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、四電一腦、小型電器、慳電膽／光管及充電池，均可通過「綠綠賞」電子積分計劃獲取6倍積分，可以比平時更快累積足夠積分兌換心儀禮品。

在6倍積分下，8種回收物中積分最高的是膠樽由平時的80分，6倍後為480分，其次最高積分的回收物為玻璃樽，由平時的20分6倍後則為120分。而換領的物品包括有以150分換即食麵或幼鹽、2,000分換環保手挽袋或芥花籽油（900毫升）等。

回收嘉年華 認識環保知識

在全城回收月期間，11個「回收環保站」會輪流舉辦「回收嘉年華」，透過攤位遊戲、環保工作坊及二手物交換市集等與市民互動，向市民灌輸環保和分類回收知識。此外，市民可欣賞到重塑品牌的「回收環保站」新形象，試用智能回收及自助禮物兌換機等新設備，以及體驗以地方營造概念構建新的多元共享活動空間。

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責任編輯：區祖飛

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