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【聖誕節2022】聖誕6大好去處推介 酒店staycation/聖誕市集/工作坊

精明消費 20:00 2022/12/01

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踏入12月，萬眾期待的聖誕節將至，除了出國旅遊之外，香港都有不少聖誕活動，包括聖誕市集、聖誕酒店staycation及主題樂園聖誕活動等，以下推介6大好去處，歡度難忘聖誕！

聖誕酒店staycation

1.港島香格里拉：聖誕老人糖果屋

港島香格里拉和往年一樣，大堂充滿聖誕氣氛，有聖誕樹、北歐小木屋等，即使不入住，也可以影相打卡。大堂更設有瑞士小屋，可以享受傳統瑞士美食，例如，瑞士聞名的芝士火鍋、童話故事式Raclette 芝士燒烤美食及朱古力火鍋等，還有聖誕必飲熱葡萄酒，平安夜同聖誕節期間，聖誕老人更加會親臨餐廳CafeToo。

聖誕staycation
每晚房價由3,500元起，優惠包括：

  • 兩位成人及一位小童享用自助早餐
  • 每晚500元酒店聖誕市集消費額

詳情：按此

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    +8
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2.K11 ARTUS寓館：露台維港海景 戶外溜冰場

聖誕節最適合和家人朋友聚會，K11ARTUS瀕臨海邊，大部分房間有露台維港海景，加上廚房設備齊全。K11 ARTUS 位於 K11 MUSEA上蓋，交通方便，鄰近尖東燈飾，可以在尖沙咀海旁散步看日落、賞燈飾，之後慢慢回到房間下廚，坐在房間露台享用餐點。另外，K11 MUSEA今年會增設全港首個戶外溜冰場。

詳情：按此

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    +2


3.香港美利酒店：少有寵物友善酒店  聖誕套餐包括禮物及工作坊

香港美利酒店是全港少有的寵物友善酒店，聖誕住宿套餐非常豐富，除了提供一晚住宿之外，包雙人早餐、1500元酒店消費額、Atelier Cologne 節日香水及潤膚乳禮品包一份，12月19至22日期間免費進入美利聖誕市集，亦可免費參觀聖誕老人屋及拍照留念，更可免費使用兒童遊戲室、水晶泥工作坊、復古電玩室等設施。

詳情：按此

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聖誕市集和主題樂園

1.愉景灣：聖誕歐陸小鎮 x 聖誕露天市集

愉景灣一直是聖誕較受歡迎的好去處，今年聖誕節變成冬日歐陸小鎮，不同角落將偏佈聖誕燈飾，更會舉辦2場「聖誕周日露天市集」。

除有多款聖誕主題產品外，場內亦有聖誕歌舞表演，大家還可親手給聖誕老人寫信及得到他的回信。仲有多項聖誕限定活動包括「聖誕星空沙灘影院」、「LOST聖誕版密室逃脫體驗館」，以及愉景灣溜冰場的聖誕冰上表演。

聖誕周日露天市集
日期： 即日起及2022年12月11日 (星期日)
時間： 11:00 – 18:00
地點：愉景廣場

聖誕歐陸小鎮裝飾
日期： 即日起至2023年1月2日  
地點：愉景廣場、愉景北商場及D’Deck

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2.聖誕市集ー黃金海岸：法式聖誕小鎮市集

黃金海岸一連4日舉辦「法式聖誕小鎮市集」，除了聖誕節相關產品，還有手作小店、設計師品牌、獨立品牌、健康美食、手工美容護理產品等，更可以在商場內歐陸風格聖誕裝飾打卡，參與法式聖誕工作坊。

黃金海岸：法式聖誕小鎮市集
日期：2022年12月23至26日
時間：12:00-20:00
地點：黃金海岸商場地下戶外場地（香港掃管笏青山公路1號）

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3.迪士尼：759元雙重暢玩 歡度聖誕和新年  

迪士尼堪稱聖誕必去聖地，不單有巨型聖誕樹，園内大街小巷都充滿聖誕氣氛。即日至2023年1月30日任選2天入園及享受樂園額外購物和美食優惠，讓你體驗2次奇妙之旅，一再暢玩奇妙聖誕及新年。

詳情：按此

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