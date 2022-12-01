【港人借貸】信用卡貸款按年增21.7%　按揭需求跌30%　樓市買家愈趨謹慎

隨着社交距離措施逐漸放寬，以及消費券計劃第二階段發放，有調查指，香港主要信貸產品類別的活動持續增加。當中信用卡貸款的新增貸款宗數、無抵押循環貸款新增宗數等均錄得顯著增長，而信用卡貸款的新增貸款宗數按年增加了21.7%，相反按揭貸款需求則下跌，反映消費者更謹慎。

信用卡貸款持續增長

環聯發布《2022年第三季信貸行業分析報告》，調查顯示，香港主要信貸產品類別的活動持續增加，而信用卡貸款的新增貸款宗數、無抵押循環貸款新增宗數，以及帳戶應繳款項結欠均錄得顯著增長。報告指，財務機構透過信用卡貸款這種成本較低的方式開拓客源，增加其消費者信貸市場的整體份額以及額外的利息收入，信用卡貸款的新增貸款宗數在2022年第二季比去年同期增加了21.7%。

無抵押私人貸款增長放緩

無抵押私人貸款市場的增長在2022年開始放緩，其新增貸款宗數在2022年第二季僅按年輕微上升0.4%，低於2021年第一季的5.5%按年升幅。然而，新增貸款宗數均較2021年及疫情前水平高，反映私人貸款的需求及供應持續。與信用卡及其他信貸產品相比，私人貸款的消費者多屬於較高風險級別，當中以優良及以下級別的佔比為高。

而第三季的數據顯示，在應繳款項結欠嚴重逾期還款率中，無抵押私人貸款佔0.41%；無抵押循環貸款佔0.49%；汽車貸款佔0.14%。

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按揭需求下跌 大幅減30.2%

相反，隨著房地產市場持續調整，物業價格因需求疲弱和加息影響消費者負擔能力而下跌，而按揭貸款作為香港消費者信貸市場第二最普遍被持有的產品，其需求亦見減少。當中指出，雖然2022年第三季的戶口數量按年增加3.5%，不過按揭貸款的新增貸款宗數在2022年第二季大幅減少30.2%，與去年同期的14.3% 按年增長形成明顯對比。

陳源補充指，從以往記錄可見，按揭貸款的新增貸款宗數放緩反映出消費者的謹慎態度，他們很可能不願意在高通脹、高利息，以及房地產市場前景不明朗的經濟環境下增加長期債務。與此同時，隨著物業價值進一步下跌，消費者負擔能力可能會有所提高，有機會令有意置業的消費者重新投入市場。

責任編輯：區祖飛

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