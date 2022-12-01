保險都有財技 儲蓄保險真係可以「供斷」醫保？一文睇晒好處、陷阱

醫療保險幾乎年年加價，常常聽到保險代理提到「醫療融資」（Medical Financing）這項「財技」，稱只要在購買醫療保險時，同時購買一份長期儲蓄保險，未來可以利用該份長期儲蓄保險所滾存的紅利來供醫療保險，並強調若干年內可以「供斷」，到底這個「醫療融資」方案是否可行？

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上圖是一份典型的「醫療融資」方案，到底該份儲蓄保險能否「供斷」醫療保險？還是僅是保險代理的銷售手法？我們認為有一系列變數：

1.醫療保險加價

進行「醫療融資」時，首先要選定一份醫療保險，並參考保費表上不同年齡的每年保費，再決定動用多少資金買另一份長期儲蓄保險，並以保證回報和預期回報來繳付醫療保費。但問題是醫療保費並非永遠不變，每年均有加價機會，意味投保人須準確預測保費升幅，而有關長期儲蓄保險回報追得上，才能成功「供斷」。

醫保保費加價原因主要是賠付率及醫療通賬兩大因素。每個保險計劃都會建立一個資金池，當有人索償時，便會從中提取資金，當賠付率上升時，即愈多人成功索償，保險公司為控制風險，亦有機會加價。而醫療通脹，例如私家病房、手術費、藥物或醫療器械加價，或醫療技術進步衍生更多治療方案及新藥物，亦會引致醫療成本上升，亦會反映在醫保保費之上。

根據Willis Tower Watson的數據，香港於2020年及2021年的醫療通脹分別為6.54%及6.77%，2022年預計為8.22%。今年亦有個別醫保加價幅度高於醫療通脹。【詳見︰【保險加價】最少23款醫療保險加價 最多加價26% 一招應對方法】

2.儲蓄保險回報率

除了醫療保費加價超出預期因素，保險代理設計「醫療融資」時，很多時候是基於長期儲蓄保險的預期回報率。但假如回報不及預期，不但難言可以「供斷」保單，甚至只能夠覆蓋醫療保費的一部份。

保險公司會在儲蓄保險上列明保證回報和預期回報，而預期回報又會分作基本、悲觀、樂觀情景，保險公司亦需要按時公開紅利實現率。消費者選擇「醫療融資」時，最好留意上述不同數據，才會有更完整的方向。

3.長期儲蓄保險流動性

「醫療融資」其中一個迷思，就是當投保人一同購買醫療保險及長期儲蓄保險時，流動性上未必匹配，原因是醫療保險須每年繳付，但長期儲蓄保險有較長的滾存期，短期內提取會嚴重影響本金金額。

因此，投保人在長期儲蓄保險滾存期間，就會出現一段長達幾年以上的「真空期」，仍需要自己「揞荷包」繳付醫保保費，直至若干年後長期儲蓄保險滾存到合理的紅利，才能取出以繳付醫保保費，但屆時又要面對醫療保險費用已經幾何級數上升，長期儲蓄保險回報率又未必符合預期。

4.小心以附加契約形式買醫保

不少代理都喜歡以儲蓄保險作基本保單，再以附加契約（Rider）形式幫客人買入醫療保險。不過，若客人未來因突發財務需要，而需將儲蓄保險退保套現，其醫療保險亦會同時終止，變相頓失保障。

客人如屆時再買醫療保險，便需重新核保。新保單或增不保事項或附加保費，嚴重情況下甚至有可能遭到拒保。因此，較理想的做法還是獨立購買每一份保險，避免火燒連環船。

儲蓄保險金額龐大 「醫療融資」才有機實現

事實上，「醫療融資」唯一較可行的做法是本身儲蓄保險部份資金額大，而所選擇的醫療保險本身保費低，或可以成功覆蓋醫療保險開支。值得注意的是，長期儲蓄保險僅是其中一個儲蓄手段，轉換其他資產包括基金、債券、高息股等，都有相同「派息」效果可以覆蓋醫療保費，但涉及不同風險。

最後，面對保險代理銷售「醫療融資」方案時，須明白這個方案包含非常多的不確定性，包括醫療通脹、儲蓄保險回報率等等，最好先與保險顧問探討不同情景下的結果才投保。

【文章來源：10Life；原題：【醫療融資】真係可以「供斷」醫保？一文睇晒箇中好處、陷阱】

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