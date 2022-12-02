壽司郎指定盛合 戶戶送6折優惠 G2000 買外套 展示優惠碼即減$100

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.壽司郎：戶戶送 指定盛合6折優惠

即日起至12月4日，戶戶送APP訂購指定人氣壽司精選盛合即享6折優惠。

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折扣：壽司郎嚴選盛合及精選三文魚盛合40%OFF

條件：消費滿200元方可享有此優惠

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條件：消費滿100元方可享有此優惠

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2. G2000：購買外套款式 展示優惠碼即減100元

即日起至12月11日，於門市購買外套款式，並於結帳前展示G2000專屬優惠碼【JACKET100】，即享額外100元折扣優惠。

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3.759阿信屋：買滿88元 送聖誕特別版燙金會員卡

現到759阿信屋購買任何貨品折扣前滿88元，即送聖誕特別版燙金會員卡。

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撰文：hket小編

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