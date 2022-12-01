【動態清零】景順︰政策對社會穩定造成的影響 將加速轉變立場

中國近期新冠疫情形勢升溫，動態清零政策再惹熱議。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，中國為「動態清零」政策付出的經濟成本眾所周知，而且由政策制定者容忍。他相信，政策對社會穩定造成的影響是一個新因素去加速政策制定者轉變立場。



趙耀庭指出，他一直認為，中國逐步恢復開放的前提條件是︰1)針對長者進行新一輪疫苗接種；及2)新冠疫情信息傳遞轉變。而本周，中國國家衛生健康委員會宣布將針對長者進行新一輪疫苗接種。他表示要密切關注政策制定者將如何向公眾傳達新的疫情訊息。但他相信，經歷新冠病毒在中國的漫漫長夜後，投資者已開始看到曙光。儘管近期市場波動不斷，但考慮到估值偏低及明年有序恢復開放有望推動經濟上行，他對中國風險資產於2023年的表現更加樂觀。



中國人民銀行近日宣布自2022年12月5日起降低大中型金融機構存款準備金率25點子，為銀行體系注入約人民幣5,000億元的長期流動資金。趙耀庭認為，這一決策意義重大，因為這表明人民銀行關注經濟挑戰，致力確保有充裕流動性，同時提供充分的信貸支持，以刺激經濟增長。下調存款準備金率或是針對仍然疲弱的房地產行業，應會刺激向大型私營房地產開發商放貸。此舉亦是針對中小型企業，國務院於近期召開的會議中暗示，正指引銀行向中小型企業發放更多貸款。

然而，2023年政策進一步放寬的空間有限，他相信此後的政策放寬或許更為審慎。



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