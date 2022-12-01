甚麽是「聖誕老人升市」？今年會否如期出現？

「聖誕老人升市」也稱「年末升市」，是指在一年的最後幾個交易日，即聖誕節前後幾天到一月份的前兩個交易日，股市一般都會上漲。有時可能是整個12月都造好。是什麽原因造成這個現象？今年年底會否也出現這種現象？



甚麽是「聖誕老人升市」？

聖誕老人升市可以說是一種季節性的股市現象，雖然這不是保證一定會發生的。這種現象最早被Yale Hirsch在1972 年版的《股票交易者年鑑》中首次描述它。



有時市場會在聖誕老人升市期間每天都上漲，但有時候也會有幾天是下跌的，不過只要這段時間内最後累計回報是正的就都能稱為聖誕老人升市。一些分析師也會將聖誕老人升市看作是下一年市場表現得預測指標，儘管沒有證據證明是否有關聯。



為什麽出現這種現象？

沒有人知道發生這種現象的確切原因，但有很多不同的看法，以下是其中幾種説法。



1.獲得假期獎金 對市場看好

促使這段時間股價上升是因為大家和家人度過美好的假期，並且都得到聖誕禮物和獎金，心情更好，也有了更多自由支配資金，所以對股市也持看好的樂觀態度，於是推動整體市場發展。



2.假期消費更多 促進消費股

這現象與假期消費增加有關，強勁的零售支出常被視為經濟增長的重要指標，並促進看漲的購買行為。較高的年終銷售額往往推動零售商股價上漲，從而導致價格普遍上漲，市場轉好。



3.機構投資者度假 疏於交易

很多機構投資者忙於度假而減少了交易次數，假設這時很多散戶投資者持看漲態度，流動性受限之下，很容易令股市被推升。



4.「1月效應」

「1月效應」即預期1月份股市比其他月份更有可能上漲，於是投資者在預期的1月反彈之前購買股票，這可能來自12月減稅後的再投資資金。但也有另一種說法，認為「1月效應」是指1月份的股市走勢，將對全年走勢有關鍵作用。



「聖誕老人升市」發生頻率如何？

據Seeking Alpha報道，從歷史數據來看，在1950至2019年間，「聖誕老人升市」發生的機率高達76%，但有些年份也沒有出現聖誕老人，例如，在2014年至2015年，標普500指數跌了3.01% ，2015至2016年指數跌了2.27%。這些數據表明這個現象不是一定發生的，而且這並不能準確預示特定某一年是否會發生。



今年會發生這個現象嗎？

據barrons報導，Leuthold集團首席投資策略師Jim Paulsen表示，其實美國10年期公債在緊縮週期尾聲無視聯準會(FED)的現象並不少見，有人說當FED停止加息時、股市才會起飛，但實際上是當債券殖利率觸頂時股市就會動起來。



他亦不認同股市會陷入失落十年的説法，標普500無視很多利空因素，包括FED多次加息、糟糕的通脹報告、科技業獲利不佳及長債殖利率上揚，他認為明年可望創歷史新高。

責任編輯：梁政琪

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