  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

甚麽是「聖誕老人升市」？今年會否如期出現？

個人增值 09:00 2022/12/01

分享：

分享：

「聖誕老人升市」也稱「年末升市」，是指在一年的最後幾個交易日，即聖誕節前後幾天到一月份的前兩個交易日，股市一般都會上漲。有時可能是整個12月都造好。是什麽原因造成這個現象？今年年底會否也出現這種現象？

甚麽是「聖誕老人升市」？
聖誕老人升市可以說是一種季節性的股市現象，雖然這不是保證一定會發生的。這種現象最早被Yale Hirsch在1972 年版的《股票交易者年鑑》中首次描述它。

有時市場會在聖誕老人升市期間每天都上漲，但有時候也會有幾天是下跌的，不過只要這段時間内最後累計回報是正的就都能稱為聖誕老人升市。一些分析師也會將聖誕老人升市看作是下一年市場表現得預測指標，儘管沒有證據證明是否有關聯。

為什麽出現這種現象？
沒有人知道發生這種現象的確切原因，但有很多不同的看法，以下是其中幾種説法。

1.獲得假期獎金 對市場看好
促使這段時間股價上升是因為大家和家人度過美好的假期，並且都得到聖誕禮物和獎金，心情更好，也有了更多自由支配資金，所以對股市也持看好的樂觀態度，於是推動整體市場發展。

2.假期消費更多 促進消費股
這現象與假期消費增加有關，強勁的零售支出常被視為經濟增長的重要指標，並促進看漲的購買行為。較高的年終銷售額往往推動零售商股價上漲，從而導致價格普遍上漲，市場轉好。

3.機構投資者度假 疏於交易
很多機構投資者忙於度假而減少了交易次數，假設這時很多散戶投資者持看漲態度，流動性受限之下，很容易令股市被推升。

4.「1月效應」
「1月效應」即預期1月份股市比其他月份更有可能上漲，於是投資者在預期的1月反彈之前購買股票，這可能來自12月減稅後的再投資資金。但也有另一種說法，認為「1月效應」是指1月份的股市走勢，將對全年走勢有關鍵作用。

「聖誕老人升市」發生頻率如何？
據Seeking Alpha報道，從歷史數據來看，在1950至2019年間，「聖誕老人升市」發生的機率高達76%，但有些年份也沒有出現聖誕老人，例如，在2014年至2015年，標普500指數跌了3.01% ，2015至2016年指數跌了2.27%。這些數據表明這個現象不是一定發生的，而且這並不能準確預示特定某一年是否會發生。

今年會發生這個現象嗎？
據barrons報導，Leuthold集團首席投資策略師Jim Paulsen表示，其實美國10年期公債在緊縮週期尾聲無視聯準會(FED)的現象並不少見，有人說當FED停止加息時、股市才會起飛，但實際上是當債券殖利率觸頂時股市就會動起來。

他亦不認同股市會陷入失落十年的説法，標普500無視很多利空因素，包括FED多次加息、糟糕的通脹報告、科技業獲利不佳及長債殖利率上揚，他認為明年可望創歷史新高。

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

理財加油站 - 「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現
2022/11/30
「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現
理財加油站 - 甚麽是「滯脹」？ 為何令眾多投資者擔憂？
2022/11/30
甚麽是「滯脹」？ 為何令眾多投資者擔憂？
理財加油站 - 百萬富翁「節儉」育兒法 5條理財教育指引
2022/11/28
百萬富翁「節儉」育兒法 5條理財教育指引
理財加油站 - 電費車費通通都加價 為何香港通脹指數升幅低？
2022/11/25
電費車費通通都加價 為何香港通脹指數升幅低？
理財加油站 - 科技公司現大型裁員潮 不要氣餒 做好5點把握機會
2022/11/24
科技公司現大型裁員潮 不要氣餒 做好5點把握機會
宏觀分析 貨幣政策 財政政策 1月效應 減稅 投資策略 債券 經濟 股票 指數

下一篇文章

【動態清零】景順︰政策對社會穩定造成的影響 將加速轉變立場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

外匯基金是什麼？首三季大虧損 為何大家都要關心它的表現？
外匯基金是什麼？首三季大虧損 為何大家都要關心它的表現？
【品味投資】關之琳珠寶拍賣錄逾8,607萬元成交　買家爭奪15分鐘　投得2件紅寶石首飾
【品味投資】關之琳珠寶拍賣錄逾8,607萬元成交　買家爭奪15分鐘　投得2件紅寶石首飾
理財加油站 - 「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現
「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現
【結婚理財】2022人情公價出爐　觀禮要俾$500 只收餅卡公價升2倍　新人：另一半有樓促成結婚
【結婚理財】2022人情公價出爐　觀禮要俾$500 只收餅卡公價升2倍　新人：另一半有樓促成結婚
【加密貨幣】虛幣交易所連環爆煲　盤點6間接連崩盤交易所　1個月內還死了3人？　
【加密貨幣】虛幣交易所連環爆煲　盤點6間接連崩盤交易所　1個月內還死了3人？　
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款