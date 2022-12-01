【理財個案】持4隻股票全部虧損　應止蝕還是長綫持有？

有時買股票明明想短炒，但股價下跌後變成長揸，雖然近日港股有起息，但有讀者分別持有4隻股票，分別是長城汽車 （02333） 、森松國際 （02155） 、新天綠色能源 （00956） ，以及龍源電力 （00916） ，指全部都正在蝕錢，正考慮應否止蝕。看看龔成是如何回應。

讀者：

本人買入以下股票，全部都蝕緊，我需要止蝕嗎？ 還是可以再等一等作長綫投資？ 希望你能夠指導一下，感謝。

股票組合

長城汽車 （02333） $28.6@2,000股

森松國際 （02155） $11.78@4,000股

新天綠色能源 （00956） $5.57@4,000股

龍源電力 （00916） $12.46@1,000股

龔成︰

首先你要明白一個概念，我地持有一隻股票與否，關鍵位是企業質素、前景，不要被買入價影響。因為我地買股票就是買企業。如果企業質素轉差，就要賣出。如果企業某些核心優勢減少左，就有機會減持，因此，我地要分析企業的核心因素，一些長期的賺錢能力，有無改變。

新天綠色能源 （00956） 和龍源電力 （00916） 都有質素，受惠於碳中和國策，長綫發展正面。不過，新綠色能源 （00956） 由於都有一定的負債，你投資都可以，分注無問題，但由於這企業規模比較細，加上有行業風險，因此長綫唔建議太大注。

長城汽車 （02333） 業務不過不失，質素都有啲，但不算好強，過往的增長力不算好強，長遠業務發展都可以，但未必是潛力型。這股都有長綫投資價值。

森松國際 （02155） 質素中等，佢係中國的壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商，提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務。企業增長力不強，過往生意的增長力不明顯，賺派能力不算好強。如果持貨多先減。

整體而言，你持有股票都有長綫投資價值，有部份買貴左，所以才會回調較多。這些股票可以守，但除了龍源電力 （00916） 外，其實3隻長綫不要持有太多，咁會較穏當。

另外，組合上唔好得3,4隻股票，長綫慢慢加大到10隻左右，要包含不同行業優質股，才算理想。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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