  • 18°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】持4隻股票全部虧損　應止蝕還是長綫持有？

博客 12:50 2022/12/01

分享：

分享：

有時買股票明明想短炒，但股價下跌後變成長揸，雖然近日港股有起息，但有讀者分別持有4隻股票，分別是長城汽車 （02333） 、森松國際 （02155） 、新天綠色能源 （00956） ，以及龍源電力 （00916） ，指全部都正在蝕錢，正考慮應否止蝕。看看龔成是如何回應。

讀者：
本人買入以下股票，全部都蝕緊，我需要止蝕嗎？ 還是可以再等一等作長綫投資？ 希望你能夠指導一下，感謝。

股票組合
長城汽車 （02333） $28.6@2,000股
森松國際 （02155） $11.78@4,000股
新天綠色能源 （00956） $5.57@4,000股
龍源電力 （00916） $12.46@1,000股

龔成︰
首先你要明白一個概念，我地持有一隻股票與否，關鍵位是企業質素、前景，不要被買入價影響。因為我地買股票就是買企業。如果企業質素轉差，就要賣出。如果企業某些核心優勢減少左，就有機會減持，因此，我地要分析企業的核心因素，一些長期的賺錢能力，有無改變。

新天綠色能源 （00956） 和龍源電力 （00916） 都有質素，受惠於碳中和國策，長綫發展正面。不過，新綠色能源 （00956） 由於都有一定的負債，你投資都可以，分注無問題，但由於這企業規模比較細，加上有行業風險，因此長綫唔建議太大注。

長城汽車 （02333） 業務不過不失，質素都有啲，但不算好強，過往的增長力不算好強，長遠業務發展都可以，但未必是潛力型。這股都有長綫投資價值。

森松國際 （02155） 質素中等，佢係中國的壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商，提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務。企業增長力不強，過往生意的增長力不明顯，賺派能力不算好強。如果持貨多先減。

整體而言，你持有股票都有長綫投資價值，有部份買貴左，所以才會回調較多。這些股票可以守，但除了龍源電力 （00916） 外，其實3隻長綫不要持有太多，咁會較穏當。

另外，組合上唔好得3,4隻股票，長綫慢慢加大到10隻左右，要包含不同行業優質股，才算理想。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

【理財個案】港股投資組合蒸發近160萬元　要減持股票放邊隻好？
2022/11/24
【理財個案】港股投資組合蒸發近160萬元　要減持股票放邊隻好？
【理財個案】強積金戶口大縮水逾40% 為照顧患病家人2年無工作 應如何是好？
2022/11/17
【理財個案】強積金戶口大縮水逾40% 為照顧患病家人2年無工作 應如何是好？
【理財個案】持有7隻港股均蝕一大半 包括小米京東 應溝貨或沽貨？
2022/11/10
【理財個案】持有7隻港股均蝕一大半 包括小米京東 應溝貨或沽貨？
博客 - 【理財個案】買阿里巴巴一舖清袋　年尾結婚花光所有錢　該如何投資？
2022/11/03
【理財個案】買阿里巴巴一舖清袋　年尾結婚花光所有錢　該如何投資？
博客 - 【理財個案】澳門博企工作好心淡 月薪2.7萬近兩年很波動　想加快財自 資產怎配置？
2022/10/27
【理財個案】澳門博企工作好心淡 月薪2.7萬近兩年很波動　想加快財自 資產怎配置？
止蝕 買入價 森松國際（02155） 股票 新天綠色能源（00956） 龍源電力（00916） 長城汽車（02333）

下一篇文章

【按揭貸款】按揭還款年期愈來愈長？業主宜有更妥善理財規劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【按揭貸款】按揭還款年期愈來愈長？業主宜有更妥善理財規劃
【按揭貸款】按揭還款年期愈來愈長？業主宜有更妥善理財規劃
【保險加價】最少23款醫療保險加價 最多加價26% 一招應對方法
【保險加價】最少23款醫療保險加價 最多加價26% 一招應對方法
美元升幅或會收窄 新興市場正蘊釀投資機會
美元升幅或會收窄 新興市場正蘊釀投資機會
阿里導航 - 88VIP打通生態體系及權益　持續提升商家營運質量
88VIP打通生態體系及權益　持續提升商家營運質量
【退休規劃】41歲銀行主管擁逾半億身家　昐45歲退休後月花10萬　資產要點分配？
【退休規劃】41歲銀行主管擁逾半億身家　昐45歲退休後月花10萬　資產要點分配？
元宇宙手機｜HTC要回來了嗎？或夥聯想有新搞作？
元宇宙手機｜HTC要回來了嗎？或夥聯想有新搞作？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款