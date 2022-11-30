8成亞太區家族辦公室：通脹為最大風險　房地產、股票投資成主要應對策略

「家族辦公室」起源於歐美富裕家族管理財富的私人機構。在財富管理行業中，可以說是金融產業鏈的最頂端。萬方家族辦公室（萬方）和Campden Wealth公布《2022年亞太區家族辦公室報告》，調查顯示亞太區家族辦公室普遍認爲通脹是金融市場中最顯著的風險，並正採取不同投資策略紓緩通脹所帶來的影響。當中，有超過一半人認為房地產、股票等是應對通脹的策略。

平衡投資策略 以應對風險上升

是次調查全球有382間家族辦公室參與，其中76間（20%）來自亞太地區。報告指，88%受訪亞太區家族辦公室認為通脹是金融市場最大的風險，緊隨其後的是利率上升（72%）和地緣政治風險 (58%)。因應風險日益上升，42%的亞太區家族辦公室選擇平衡投資策略，而此選項比去年的40%為高，有30%選擇增長策略，此為低於去年的32%，其餘28%採取財富保值策略，比例高於全球平均水平（18%）。

利用多元化投資對沖通脹影響

面對通脹壓力，亞太區家族辦公室的應對策略包括增加對房地產（52%）、股票（50%）和大宗商品（29%）的投資，以及縮短固定利率投資組合的存續期間（34%），希望透過這類策略減低投資組合受市場波動的影響。縱使宏觀經濟充滿挑戰，54%的亞太區家族辦公室仍表示他們在尋覓新的投資機會，特別是能夠令投資組合更多元化的投資機會。另外，42%傾向選擇另類投資，突顯亞太區家族辦公室對多元化投資的重視。

59%將繼續投資加密貨幣 25%擬增持

在可持續發展的大趨勢下，有42%的家族辦公室表示已涉足可持續投資，其投資組合中可持續投資佔比29%，較去年增加四個百分點，有關比例亦較全球平均水平高出兩個百分點。該比例預料在未來五年將大幅增長至50%。亞太區家族辦公室將增加對綠色科技的投資份額（62%的家族辦公室已投資該行業），其他領域投資包括數字化轉型（52%）、人工智能（44%）、生物科技（42%）和醫療保健（38%）。雖然近期加密貨幣價格下跌，但在持有加密貨幣的家族辦公室中，仍有59%表示將繼續持有加密貨幣，另有25%打算增持。

Campden Wealth高級研究主管Rebecca Gooch表示，對新興科技行業而言，家族辦公室為具相當影響力的私人資金來源。同時，他亦指，在調查中發現亞太地區有大約四分一的家族辦公室投資元宇宙、五分一的家族辦公室投資Web 3.0，及十分一的家族辦公室投資NFT。他們亦計劃於明年在這些領域投入更多資金。

責任編輯：區祖飛

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