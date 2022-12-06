  • 18°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略 立即收看！

個人增值 10:36 2022/12/06

分享：

分享：

道指自10月低位反彈兩成，今年以來僅下跌5.4%，惟納指大挫28%明顯跑輸。10年期美國債息率回調減高增長股壓力，未來一兩季納指或跑贏道指，美股「新不如舊」有機會轉向。《ET財智Talk》邀請利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy），分析於滯脹風險下，2023年美股及澳股最值博的個股。立即收看！

Time code

00：22 10月份美元、美債息下跌    美股上揚現技術性牛市
01：30 逐步確認「打頂造底」走勢   
02：02 光伏太陽能增長股   第二、三季已見底
02：40 鮑威爾放鴿  非農勝預期  美加息步伐難料
03：54 央行加息放緩  市埸軟著陸比硬著陸成數高
05：19 早前流入美股資金   過去一周流出至避險市場
06：01 加息周期未完結  道指短期難有具吸引的上升
07：00 美國10年-3個月債息倒掛已一個月
08：01 美國債息倒掛正常化   若美國消費信心指數止跌美股或見底
08：20 美國消費信心指數跌至歷史低位  已預先反映悲觀情緒
10：20 高增長股業績似見底  市場現分化 
11：03 羅素2000自低位反彈15%  道指回升20%  納指跟不上升幅 
12：11 美股「新不如舊」或轉向     
12：19 10年期美國債息率回調   減高增長股壓力  
12：39 未來一兩季納指或跑贏道指  分野不像以往般明顯   
14：52 新能源股料續為最佳板塊    美稅務優惠2023年1月開始
15：40 息差倒掛令債券現吸引力
16：55 TLT.US及AGG.US兩隻美國ETF回報吸引
17：25 中國或微調防疫政策    市場尋求中國復甦機會
18：26 中國經濟料大L形横行   市場或對內地經濟回復信心
19：01 澳洲為未來10年最大增長故事
19：31 澳洲股市指數   過去10年、15年與恒指相關度高
19：40 澳洲資產成中國經濟見底間接標的物
20：01 澳洲貨幣政策漸明朗   料加息繼續放慢
21：54 IEL.AU受惠最大增長市場印度
22：55 WTC.AU國際物流軟件服務為主
24：25 ADP.US略貴仍可繼續持倉
24：51 NEP.US之Solar及Energy storage增長更勝風電
26：50 ENPH.US 進攻型增長動力强
27：30 TSLA.US變化多    股價200美元以下可考慮

立即收看：https://video.hket.com/video/3414705

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : ET財智Talk

相關文章

【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）
2020/09/28
【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）
【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部　（立即收看）
2022/06/20
【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部　（立即收看）
美股拉跌幣市 VS 幣市拉跌股市邊樣真？分析美股、幣市關係
2022/07/16
美股拉跌幣市 VS 幣市拉跌股市邊樣真？分析美股、幣市關係
科技股夠低殘可撈底未？睇實兩個買入訊號
2022/08/20
科技股夠低殘可撈底未？睇實兩個買入訊號
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
2022/11/01
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！

你可能感興趣

【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）
20:00 2020/09/28
【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）
【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部　（立即收看）
19:47 2022/06/20
【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部　（立即收看）
美股拉跌幣市 VS 幣市拉跌股市邊樣真？分析美股、幣市關係
19:51 2022/07/16
美股拉跌幣市 VS 幣市拉跌股市邊樣真？分析美股、幣市關係

最新專欄文章 更多

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 立即收看！
2022/11/29
【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 立即收看！
【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素 立即收看！
2022/11/23
【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素 立即收看！
【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇 立即收看！
2022/11/14
【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇 立即收看！
【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略 立即收看！
2022/11/08
【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略 立即收看！
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
2022/11/01
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
納斯達克綜合指數 基金 值博率 投資策略 滯脹 新經濟股 經濟衰退 債券 宏觀分析 ETF

下一篇文章

股市反彈回升 如何對投資組合「斷捨離」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【聖誕節2022】Trip.com日本、泰國機票滿$1,000減$300 聖誕快閃12月5日開搶
【聖誕節2022】Trip.com日本、泰國機票滿$1,000減$300 聖誕快閃12月5日開搶
恒指料22000點見首個阻力 專家籲趁反彈減持
恒指料22000點見首個阻力 專家籲趁反彈減持
【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略 立即收看！
【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略 立即收看！
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新12月5日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新12月5日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款