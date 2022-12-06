【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略 立即收看！

道指自10月低位反彈兩成，今年以來僅下跌5.4%，惟納指大挫28%明顯跑輸。10年期美國債息率回調減高增長股壓力，未來一兩季納指或跑贏道指，美股「新不如舊」有機會轉向。《ET財智Talk》邀請利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy），分析於滯脹風險下，2023年美股及澳股最值博的個股。立即收看！

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00：22 10月份美元、美債息下跌 美股上揚現技術性牛市

01：30 逐步確認「打頂造底」走勢

02：02 光伏太陽能增長股 第二、三季已見底

02：40 鮑威爾放鴿 非農勝預期 美加息步伐難料

03：54 央行加息放緩 市埸軟著陸比硬著陸成數高

05：19 早前流入美股資金 過去一周流出至避險市場

06：01 加息周期未完結 道指短期難有具吸引的上升

07：00 美國10年-3個月債息倒掛已一個月

08：01 美國債息倒掛正常化 若美國消費信心指數止跌美股或見底

08：20 美國消費信心指數跌至歷史低位 已預先反映悲觀情緒

10：20 高增長股業績似見底 市場現分化

11：03 羅素2000自低位反彈15% 道指回升20% 納指跟不上升幅

12：11 美股「新不如舊」或轉向

12：19 10年期美國債息率回調 減高增長股壓力

12：39 未來一兩季納指或跑贏道指 分野不像以往般明顯

14：52 新能源股料續為最佳板塊 美稅務優惠2023年1月開始

15：40 息差倒掛令債券現吸引力

16：55 TLT.US及AGG.US兩隻美國ETF回報吸引

17：25 中國或微調防疫政策 市場尋求中國復甦機會

18：26 中國經濟料大L形横行 市場或對內地經濟回復信心

19：01 澳洲為未來10年最大增長故事

19：31 澳洲股市指數 過去10年、15年與恒指相關度高

19：40 澳洲資產成中國經濟見底間接標的物

20：01 澳洲貨幣政策漸明朗 料加息繼續放慢

21：54 IEL.AU受惠最大增長市場印度

22：55 WTC.AU國際物流軟件服務為主

24：25 ADP.US略貴仍可繼續持倉

24：51 NEP.US之Solar及Energy storage增長更勝風電

26：50 ENPH.US 進攻型增長動力强

27：30 TSLA.US變化多 股價200美元以下可考慮

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《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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