【保險保障】富衛推精神健康保障方案　門診診症可獲高達80%賠償

富衛香港宣布，推出市場首創的精神健康保障方案—「智．守衛精神健康保障計劃」，範圍涵蓋初步診斷及轉介、門診及住院治療以至住院後的保障，更提供度身訂造的家人支援服務。此計劃鼓勵大眾主動關注自身的精神健康，及早應對及處理健康問題，主動關顧自身的精神健康。

「智．守衛」承接富衛集團今年10月的《全球精神健康調查》結果而推出，調查提供有助改善整體精神健康的方法。調查發現接近8成受訪港人本身及其同伴曾面對精神健康的困擾，然而，僅2成人士會主動尋求專業協助，而治療費用及缺乏認知成為港人接受精神健康支援時的兩大關鍵障礙。

多項全港首創的保障及服務

「智．守衛」提供多方面的精神健康保障，從預防及早期檢測到指定情緒疾病的治療及住院後保障一應俱全，保障及服務包括：

初步診斷諮詢及轉介服務：客戶可於網上進行精神健康的免費初步自我評估，使用情緒健康管理及診斷和兒童發展的轉介服務，及以優惠價接受中醫診症，有助推前診斷及治療。 門診治療費用實報實銷：客戶可就六種指定的情緒疾病（即焦慮症、躁鬱症、抑鬱症、強迫症、創傷後遺症和精神分裂症），由香港精神科醫生進行門診診症或臨床心理學家進行診症，可獲得賠償高達80%的合資格費用。 每日住院現金保障：計劃提供高達每日2,000元的住院現金。另外，亦為在香港接受屬醫療需要的情緒疾病治療的客戶，提供接受精神科醫生及臨床心理學家跟進診症治療的合資格費用賠償。此計劃更全數保障情緒疾病之住院及治療，並不設分項賠償限額。 住院後的保障：客戶如在香港的醫院住院，並純粹接受屬醫療需要的情緒疾病治療，將可獲得最高4,000元的現金作為休養權益，讓客戶可以自由參與宅度假、旅遊度假、健身或復康課程，放鬆身心。此計劃更在被保人獲精神科治療權益賠償後，為其家人提供度身訂造的支援服務，給予適切關懷。

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