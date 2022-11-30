外匯基金是什麼？首三季大虧損 為何大家都要關心它的表現？

金管局公佈，外匯基金第三季度投資虧損1001億元，首三季累蝕2655億元。近幾年全球經濟不景，導致外匯基金回報及表現欠佳，那麼外匯基金又是什麼？為何大家如此關心外匯基金的盈虧？大虧損會影響香港人的生活嗎？



什麽是外匯基金？

外匯基金是保障香港金融穩定的最後防線。其法定用途十分簡單，用來應付不可預見的金融動蕩和危機，維持香港的貨幣和金融穩定。當香港出現銀行或金融危機時，政府會動用外匯基金去接管或提供擔保。



例如，在1998年，政府更以外匯基金入市，抗衡國際金融大鱷在匯市和股市的雙邊操控行動。在2008年為香港銀行所有存款提供擔保，並為銀行提供流動資金及資本援助安排，及時鎮住局面，穩住市場和市民對香港金融體系的信心。



外匯基金支撐聯繫匯率

香港為了推出聯繫匯率制度，1976年政府將大部分的累計財政盈餘、硬幣發行基金資產以及土地基金資產轉撥到外匯基金。

外匯基金的負債包括香港的貨幣基礎，香港發行的流通貨幣、外匯基金票據及債券和銀行體系存在金管局的總結餘，都需要100%以上的美元流動資產來作為支持，而這筆錢是外匯基金的負債。

金管局曾撰文指，上述的貨幣基礎就像存在金管局的活期存款，港元持有人任何時候都可以「提款」，將錢換成美元，並調離香港。所以這個支持組合只能投資於短期的優質美元債券，目的是要保本和維持超高流動性，應付隨時而來的兌換需求。



貨幣基礎亦用於支持聯繫匯率制度，使港元匯率保持穩定在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。

管理香港政府大部分的財政盈餘

香港政府將大部份的財政盈餘存入外匯基金，收取利息。金管局曾提及，假如政府出現赤字，就會由外匯基金提取存款。

另一方面，設於2016年的「未來基金」亦大部分存放在外匯基金。



外匯基金投資組合

金管局將外匯基金分為不同的投資組合管理，主要由四個組合組成，分別是支持組合、投資組合、長期增長組合及策略性資產組合。

由於外匯基金的性質，投資策略不宜太過進取，即不適合持有波動太大的資產，要盡量保本。



為何備受關注？

大家的生活處處都與錢掛鈎，而外匯基金就像全香港市民的保險櫃，因為它正正管理着香港政府的財政儲備，負責穩住市場和市民對香港金融體系的信心。不過，雖然外匯基金短期內出現大幅虧損，但今年全球不少主權基金都鎩羽而歸，反映投資市場的多變及艱難。過往外匯基金在2008年及2015年經歷虧損，今年很有可能再度虧損，但過去近30年來的長期回報，仍然跑贏通脹。

責任編輯：梁政琪

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