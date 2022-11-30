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【通脹升溫】各國政府及企業大派「通脹津貼」 三菱每名員工發放10萬日圓

個人增值 16:26 2022/11/30

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在全球通脹升溫的情況下，為了防止市民及員工因為實際工資縮水，而影響購買力，繼而影響經濟。世界各地的政府及企業都在今年陸續派發津貼，好讓民眾應對目前物價上漲的情況。

日本
據《日經新聞》報道，三菱汽車將於12月2日以「特別支援金」的名義發放通膨津貼。向除管理人員之外的正式員工等約1.2萬人一次性每人發放10萬日圓（相當於約5,634.7港元）。向約2,000名固定期限合同工和兼職人員等發放7萬日圓。預計發放總額將達到13億日圓。再加上增加獎金等，正式員工的工會成員平均年收入將比上年增加1成。

日本總務省數據顯示，計算工資實際水平的指標—物價（剔除持有住宅的房租換算部分的綜合指數）10月按年上漲4.4%。調查公司帝國Databank於11月針對約1,200家企業實施的調查顯示，對發放通膨津貼持積極態度的企業達到總體的26.4%。從平均發放額度來看，一次性津貼為5.37萬日圓，月度津貼為6,500日圓。

歐洲
除了日本之外，其他地方的企業亦有相應的措施。早在上個月就有《法新社》報道指，空中巴士執行委員會（Airbus Executive Committee）已決定，將在2022年底之前向4個創始國家—英國、法國、德國和西班牙的所有員工支付額外津貼，包括高級管理階層。

新加坡
新加坡政府在今年中曾宣布，推出總值15億坡元（相當於約85億港元）的緩助方案，包括家庭水電費補貼及提供節能津貼給中小型企業。150萬名低收入民眾獲得高達300坡元的「消費稅補助券──特別現金補助」，而所有新加坡家庭均有100坡元的家庭水電費補貼。

因應燃料費用上漲，亦為的士及電召車司機提供一筆過150坡元補助金。中小企業若採用節能設備，政府將提供高達70%的補助，每家企業補貼上限為3萬坡元

法國
法國政府在今年初曾向304萬名法國家庭補助金出納組（Caf）受惠者及230萬名求職者，發放100歐元的通貨膨脹補助金。補助金的總金額高達3.04億歐元。

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