中銀BoCPay推「12月閃購周」　購物及餐飲最高減50元優惠

即將踏入12月，各大企業都推出不同優惠。中銀香港BoC Pay宣布推出「12月閃購周」優惠，客戶可享總值超過600港元驚喜購物及餐飲優惠，部分優惠的現金折扣高達6折。

逢周五享8折積分抵銷簽帳

由12月1日至5日，BoC Pay客戶可於多間商戶享多重「閃購周」立減優惠，參與的零售商戶包括U購select、士多、大生生活超市、龍豐藥房及優品360；餐飲商戶包括OpenRice、大家樂及太興餐廳。另外，為了迎接聖誕佳節，BoC Pay將再於12月6日至31日期間，推出「聖誕掃不停」優惠，推出更多折扣，此優惠詳情將稍後公布。

除了商戶優惠外，客戶於12月31日前更可獨享「驚喜星期五」及「$50迎新獎賞」雙重優惠，逢星期五可以8折積分優惠抵銷簽帳，首次登記BoC Pay更可獲得總值50港元迎新獎賞。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，BoC Pay針對客戶的消費習慣，推出閃購周優惠，而為了帶動消費氣氛，BoC Pay於12月聯同不同類型商戶推出多個聖誕消費優惠，享受電子支付的便利及加碼消費獎賞。

生活購物類

品牌 優惠 優品360 消費滿300港元立減50港元 龍豐藥房 消費滿300港元立減50港元 大生生活超市 消費滿300港元立減50港元 U購 select 消費滿200港元立減30港元 士多 消費滿500港元立減50港元（最多5次）

餐飲美食類

品牌 優惠 OpenRice 訂購外賣自取滿50況港元立減20港元（最多10次） 大家樂 消費滿50港元立減20港元 太興餐廳 消費滿50港元立減20港元

責任編輯：區祖飛

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