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惠而浦網店開倉  多款電器17折起  洗衣機$1000有找 Francfranc聖誕裝飾品  低至半價

精明消費 07:30 2022/12/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.惠而浦：網店開倉  多款電器 17折起

即日起至12月6日，惠而浦Whirlpool網上開倉，多款電器折扣，更有低至17折。FFCR70110前置式洗衣機原價5898元，優惠價999元；VS1405儲電式手提吸塵機原價1498元，優惠價690元。

    點擊圖片放大

2. Francfranc：聖誕裝飾品 低至半價

還有不足一個月就到聖誕節了，Francfranc Christmas Sale多款產品低至半價，包括精選聖誕樹、掛飾、花圈、擺設和音樂鳥等。

驚喜優惠：購買任何正價產品 1件享9折；3件享8折; 5件享7折。

    點擊圖片放大
    +2

3.美心MX：惠顧燒味飯/米線 送奶茶

美心50周年慶，即日起至12月5日，送5萬杯香滑熱奶茶，凡惠顧單拼或雙拼燒味飯或米線，即可免費獲贈熱奶茶。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

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