【加密貨幣】FTX爆煲　盤點6間接連崩盤交易所　有幾多受FTX牽連？　

加密貨幣市場在去年至今年年中的表現大好，吸引了不少投資者分一杯羹，而市場上更加是有不同的虛擬貨幣交易所冒起，為投資者創造交易平台。不過，至今年下半年開始，虛擬貨幣表現大跌，間接令不少虛擬貨幣交易所陸續面臨崩盤，投資者亦虧蝕離場。馬上為大家盤點在2022年面臨危機或已爆煲的虛擬交易所。

Bitfront

Bitfront是由LINE於美國成立的加密貨幣交易平台，而Bitfront於11月28日宣布關閉交易所，其公告稱，Bitfront之所以需要關閉，是因為這樣才能繼續發展LINE區塊鏈生態系統和LINK代幣經濟。

▼ 點擊圖片放大

Voyager Digital

美國公開交易加密貨幣平台Voyager Digital在今年5月出現財困，但當時FTX表示願意出資協助解困，結果最後FTZ在今年11月中都自身不保，而Voyager Digital亦因此缺乏資金支持，令Voyager需要變賣資產。

▼ 點擊圖片放大

BlockFi

加密貨幣借貸平台BlockFi在11月29日宣布申請破產保護，而BlockFi同樣是受到FTX的破產影響，BlockFi稱，公司面對資金流動危機，主要因為向FTX的姊妹公司貸款，及無法動用在FTX平台的加密貨幣。

▼ 點擊圖片放大

AAX

有媒體指，香港加密貨幣交易所AAX將步向破產的階段，並對其存放在AAX 的資產去向不感樂觀，同時亦指，AAX交易所已經關閉國際版粉絲專頁和Youtube。自FTX爆煲後，AAX曾在11月中以「逆境前行」為題的公告指，由於系統升級第三方合作夥伴的失誤，導致部份用戶數據的完整性欠佳，影響服務及風險管控，為此內部技術團隊須進行手動校對，以確保用戶數據及資產的完整性。同時亦指，AAX將繼續盡最大努力在7至10日內恢復所有用戶的服務及正常營運，已暫停所有提領服務。

不過，上任不足一個月的 AAX 副總裁 Ben Caselin 在Twitter表示他已向公司辭職，並稱這個品牌已經不復存在（The brand is no more and trust is borken）。

▼ 點擊圖片放大

Celsius

Celsius曾經是最大的加密貨幣借貸平台，可惜它因為受幣市崩跌、三箭資本等機構連環倒閉波及，陷入流動性危機，在今年6月無預警暫停用戶提款、兌幣和轉帳服務，接著在7月中根據美國《破產法》第11章，向紐約南區美國破產法院提交自願重組申請。

▼ 點擊圖片放大

FTX

近幾個月以來，要數到加密貨幣市場上最轟動的爆煲事件，印象最深的必定是FTX「薯條哥」申請破產保護。在FTX的破產事件中，幣安原先向FTX提供援，收購FTX，不過最後卻宣布撤回援助，令FTX資不抵債，需要申請破產。

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經



