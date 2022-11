【加密貨幣】虛幣交易所連環爆煲　盤點6間接連崩盤交易所　1個月內還死了3人？　

加密貨幣市場在去年至今年年中的表現大好,吸引了不少投資者分一杯羹,而市場上更加是有不同的虛擬貨幣交易所冒起,為投資者創造交易平台。不過,至今年下半年開始,虛擬貨幣表現大跌,間接令不少虛擬貨幣交易所陸續面臨崩盤,投資者亦虧蝕離場。馬上為大家盤點在2022年面臨危機或已爆煲的虛擬交易所。

Bitfront

Bitfront是由LINE於美國成立的加密貨幣交易平台,而Bitfront於11月28日宣布關閉交易所,其公告稱,Bitfront之所以需要關閉,是因為這樣才能繼續發展LINE區塊鏈生態系統和LINK代幣經濟。

▼ 點擊圖片放大

Voyager Digital

美國公開交易加密貨幣平台Voyager Digital在今年5月出現財困,但當時FTX表示願意出資協助解困,結果最後FTZ在今年11月中都自身不保,而Voyager Digital亦因此缺乏資金支持,令Voyager需要變賣資產。

▼ 點擊圖片放大

BlockFi

加密貨幣借貸平台BlockFi在11月29日宣布申請破產保護,而BlockFi同樣是受到FTX的破產影響,BlockFi稱,公司面對資金流動危機,主要因為向FTX的姊妹公司貸款,及無法動用在FTX平台的加密貨幣。

▼ 點擊圖片放大

AAX

有媒體指,香港加密貨幣交易所AAX將步向破產的階段,並對其存放在AAX 的資產去向不感樂觀,同時亦指,AAX交易所已經關閉國際版粉絲專頁和Youtube。自FTX爆煲後,AAX曾在11月中以「逆境前行」為題的公告指,由於系統升級第三方合作夥伴的失誤,導致部份用戶數據的完整性欠佳,影響服務及風險管控,為此內部技術團隊須進行手動校對,以確保用戶數據及資產的完整性。同時亦指,AAX將繼續盡最大努力在7至10日內恢復所有用戶的服務及正常營運,已暫停所有提領服務。

不過,上任不足一個月的 AAX 副總裁 Ben Caselin 在Twitter表示他已向公司辭職,並稱這個品牌已經不復存在(The brand is no more and trust is borken)。

▼ 點擊圖片放大

Celsius

Celsius曾經是最大的加密貨幣借貸平台,可惜它因為受幣市崩跌、三箭資本等機構連環倒閉波及,陷入流動性危機,在今年6月無預警暫停用戶提款、兌幣和轉帳服務,接著在7月中根據美國《破產法》第11章,向紐約南區美國破產法院提交自願重組申請。

▼ 點擊圖片放大

FTX

近幾個月以來,要數到加密貨幣市場上最轟動的爆煲事件,印象最深的必定是FTX「薯條哥」申請破產保護。在FTX的破產事件中,幣安原先向FTX提供援,收購FTX,不過最後卻宣布撤回援助,令FTX資不抵債,需要申請破產。

▼ 點擊圖片放大

不足一個月 已有3位加密貨幣企業家逝世

除此之外,隨着加密市場的不景氣,加密交易所倒閉,幣圈亦發生了令人震驚的消息,當中包括創辦人或企業家相繼離逝,而在10月至11月期間,不呎一個月佈,已有3位加密貨幣企業家逝世,分別是加密貨幣百萬富翁Nikolai Muchgian、Amber Group創辦人庫蘭德(Tiantian Kullander)、Forex Club的創辦人塔蘭(Vyacheslav Taran)。

加密貨幣百萬富翁Nikolai Muchgian

Nikolai Muchgian是MakerDAO的聯合創始人,而他在10月底時被指在在波多黎各的Condado海灘溺水身亡。

庫蘭德(Tiantian Kullander)

庫蘭德所創立的「Amber Group」的總部位於香港,市值達到30億美元(235億港元)。不過,在11月23日「Amber Group」發聲明指,庫蘭德在睡夢中去世,年僅30歲,而公司不會因為因為庫蘭德的過世而停擺,會持續經營下去,並形容庫蘭德是一個很棒的合作夥伴、真正的朋友。



塔蘭(Vyacheslav Taran)

塔蘭是俄羅斯加密貨幣大亨,他在交易及投資平台Libertex Group擔任總裁,以及是Forex Club的創辦人。有報道指,塔蘭在11月25日死於一場直升機空難,終年53歲。

責任編輯:區祖飛

=====

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

想盡早財務自由,提早退休,立即免費下載《香港經濟日報》App取經