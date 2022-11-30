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不等美聯儲了 經濟備受壓力 歐央行英倫銀行或將率先減慢加息

個人增值 08:00 2022/11/30

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部分已大幅加息的央行正準備下調未來加息幅度。加拿大央行已開始下調加息幅度，繼前兩次會議分別加息100點子及75點子過後，於10月底加息50點子。而目前美國聯儲局（聯儲局）似乎亦有此打算。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper撰文預計，歐洲央行及英倫銀行將很快開始下調加息幅度，其立場將較聯儲局更為溫和。

他指出，歐元區的經濟面臨諸多壓力，例如歐元區的PMI預覽數據表明該指數連續5個月下滑。製造業及服務業數據雙雙下行。從國家層面而言，德國及法國均處於萎縮區間。11月份商業活動放緩加劇了歐元區陷入衰退的風險，但好消息是部分定價壓力有所緩解。歐元區經濟日益加劇的風險包括歐元區家庭面臨的挑戰，能源價格上漲及利率上升令情況雪上加霜。英國PMI亦陷入萎縮。 

展望未來，隨著冬季的到來，能源壓力或將加劇，而且倘若新冠疫情反彈，供應鏈問題可能重現。鑑於各種爭議持續，他預期歐洲央行及英倫銀行將很快開始下調加息幅度。

至於美聯儲，Kristina Hooper認為，從11月份的聯邦公開市場委員會會議紀要來看，政策制定者似乎認為截至目前的緊縮政策已對經濟體中利率敏感的行業產生影響，但通脹仍然過高。不過，局方想法已改變。既然目前已如此迅速地加息，似乎是時候採取更周全的做法了

儘管風險資產於聯邦公開市場委員會會議紀要發布後錄得上漲，但市場很快意識到其對紀要的內容早已心知肚明。我們當然知道聯儲局會於某一時間點削減加息幅度；只是我們不知道其會於何時按下「暫停鍵」。這要取決於通脹數據及通脹預期，這表明有關數據或會在未來數週乃至數月對市場造成重大影響。

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