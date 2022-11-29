88VIP打通生態體系及權益　持續提升商家營運質量

阿里巴巴在中國市場服務超過10億的消費者，與此同時，集團內有非常多不同的業務在眾多場景下服務於我們的消費者，我們希望用一個會員體系去打通和覆蓋多個消費場景，提供更具確定性的商家增量空間、更高質量的消費者權益。

在2018年，阿里巴巴決定推出基於其生態系統所建立的超級會員體系88VIP。88VIP與傳統會員卡最大的差別在於，傳統會員只針對單一品牌提供權益，而88VIP背後是能進一步協同及整合阿里巴巴集團不同平台的生態資源及部分外部平台的權益，滿足消費者不同生活場景的需求。

2,500萬88VIP維持高留存率

對於消費者而言，88VIP已經不再是一張傳統的會員卡。它將覆蓋從購物、旅行、餐飲、文娛，甚至包含我們的醫療健康等多個場景下的會員服務，為消費者帶來衣食住行及更多額外權益，通俗的話講就是我們的「一卡通」。

對於商家而言，越多品牌加入此生態系統，能夠提供給消費者的權益越多樣化，同時為商家品牌資產提供更多營運支持，因而對用戶更具吸引力。

具體的會員權益可大致分為三個部份：購物優惠、聯名權益、專屬客服。購物優惠方面，自今年88VIP升級品牌質量聯盟後，88VIP消費者可享阿里巴巴生態內超過300個商家全店商品、天貓國際直營、天貓超市、阿里健康所有商品「折上95折」優惠，兼有優酷、餓了麼、高德、飛豬等阿里巴巴生態服務的專屬權益，優惠也覆蓋多個國際大品牌、奢侈品牌包括江詩丹頓、Givenchy、Gucci、La Mer及Giorgio Armani等。

另外，88VIP亦享有一對一專屬客服服務，今年天貓雙11上線的淘寶客服物流訂單「一鍵託管」服務，亦率先針對88VIP會員開放。專屬客服將為88VIP主動管理包裹進度，包括主動識別並跟進存在問題的物流訂單。

截至2022年9月30日止的12個月，有超過1.23億名年度活躍消費者每人在淘寶和天貓上消費超過10,000元人民幣；相比於過去12個月，約有98%繼續保持活躍。截至9月30日止季度末，88VIP用戶規模保持在2,500萬，留存穩定、消費貢獻繼續增長。從消費人群看，超過98%的88VIP用戶在雙11期間都有消費。

88VIP為品牌帶來的商業價值

88VIP不只提供一個消費權益場景，更重要的價值在於，商家可借力多元化會員權益帶來的綜合效應，增加會員忠誠度及黏度，藉此積累大規模高價值用戶，為長遠發展積累勢能。以新銳品牌為例，他們可依託整個88VIP的吸引力，為自身沉澱會員，實現品牌孵化，走向更長遠和可持續發展的經營週期。

值得留意的是，88VIP會員不單具備較強的購買力，也有較高的回購率。在這意義上，88VIP不光為品牌提供消費場景，更引入一批高價值用戶前來消費及評價，從而幫助品牌拉長整個經營生命周期。88VIP會員購買力較其他用戶強，而購買力決定消費者對於商品價格的敏感度，也影響品牌推出新產品的價格寬度和營運空間考慮，直接關係到新銳品牌的未來發展空間。

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對於特定領域相對比較成熟的品牌，或稱領導品牌，88VIP體系可滿足其深度經營資深消費者的需求，在長遠週期內助其拉升會員資產。

有趣的是，88VIP會員除了體現高購買力、高回購率，他們也更願意分享第一身的商品用後感。88VIP會員的活躍度較平台其他消費者高，當商品正處於孵化期或推廣期，會員比較願意細致客觀地圖文並茂分享商品的價值及優勢，形同「KOC（key opinion consumer，關鍵意見消費者）」。

目前已跟88VIP達成合作的行業，橫跨服裝配飾、母嬰健康、運動戶外、家裝百貨、數碼家電、美妝洗護及食品生鮮等涉及不同生活場景的類別。特別是品牌看準88VIP有著非常高的平台的黏性和忠誠度，他們也有著非常明確的消費主張，對生活的品質要求非常高。愈來愈多品牌會精準面向88VIP來推出更講究質量，同時單價較高的產品，而品牌也藉此來將88VIP吸納成為他們的品牌會員之一。

▲ 阿里巴巴淘寶天貓平台會員權益運營總監石麗君