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甚麽是「滯脹」？ 為何令眾多投資者擔憂？

個人增值 09:00 2022/11/30

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根據MLIV Pulse最新的調查，投資者預測滯脹將是2023年全球經濟面臨的主要風險，在今年抛售之後，認為市場反彈還為時過早。市場中仍然有許多因素阻礙經濟復蘇，雖然處境非常艱難，但仍存4大投資機會。

甚麽是「滯脹」（stagflation）
滯脹即停滯性通貨膨脹，是指經濟停滯（stagnation）、失業增加的同時，通貨膨脹（inflation）持續。這種現象持續將會對整體經濟造成重大影響。

滯脹的物價持續上漲現象會造成嚴重的通貨膨脹，經濟產量下降會導致企業提供的勞務和物品減少，從而導致失業率上升，企業甚至會面臨破產倒閉，整個經濟呈現衰退的趨勢。高通脹率會扭曲價格，而高失業率將令國民收入下降。

為何出現滯漲擔憂？
此前，央行收縮政策、通貨膨脹不斷飆升和俄儸斯入侵烏克蘭的影響，引發股市出現自2008年金融危機以來最嚴重的暴跌。在這種嚴峻的背景下，股市雖然在第四季度反彈，但超過60%本次調查的受訪者表示，全球投資者對於資產的表現過於樂觀，風險資產仍然充滿挑戰。

聯儲會主席鮑威爾已經預示利率在更長時間内會保持高位，根據這一形勢，經濟成長可能會驚異不受阻。與此同時，中國嚴格的防疫「清零」政策是全球經濟面臨的另一個風險。

相關文章︰不等美聯儲了 經濟備受壓力 歐央行英倫銀行或將率先減慢加息

專家們預期市場低迷
據彭博社引述MLIV Pulse最新調查，投資公司Van Lanschot Kempen駐阿姆斯特丹的董事總經理Anneka Treon表示，「分析師需要下調對企業盈利的預期，該公司對2023年股市走勢持保守看法。」

瑞訊銀行(Swissquote)高級分析師Ipek Ozkardeskay表示，「2023年上半年將被利率上升的故事所主導。然而，在明年第三和第四季度左右，我們預計市場言論將轉向低增長和衰退。」

未來投資機會
1.美元將走軟 帶來投資機會
調查中顯示，約60%的受訪者預計美元將在一個月後進一步走軟，今年美元的走強打壓了多種資產，包括歐元等其他貨幣以及新興市場股票，在預期市場較為低迷的2023年，美元下跌可能會給投資者帶來不少機會。

2.看好長期債券、科技股
受訪者看好長期債券、科技股及其他一些主題，由於利率急劇上升，這兩種資產類別今年都受到重創，但隨着利率上調步伐放緩，這些資產類別也會有好轉。

3. 預測英國、加拿大樓市下跌
2023年英國和加拿大樓市崩潰的可能性有20%，機率高於其他國家。借貸成本的飆升迫使一些潛在買家退出市場，並引發了對房價下跌的預測。

4. 地緣政治衝突不再升級
大多數受訪者認為，明年台海衝突和俄羅斯危機等，地緣政治衝突升級的可能性不大。

 

 

責任編輯：梁政琪

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