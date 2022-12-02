Porsche 911 Carrera 50周年　BOSS+TAG HEUER+PUMA三路大軍賀壽

相信大家對德國汽車品牌Porsche（保時捷）不會感到陌生，雖然俗稱「波子」的它並不是每位駕駛者可以負擔得來，但品牌過去除了推出過不少殿堂級的跑車型號外，亦同時開發周邊產品，近日品牌旗下的911 Carrera型號跑車面世50周年，於是時裝、腕錶和球鞋品牌，紛紛合作推出聯乘產品以示慶賀。

▲ BOSS與Porsche 50年後再次合作，於宣傳上找來了Porsche的924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車亮相。（左/長袖tee $2,800、中/長袖tee $2,800、右/防水風褸 $5,100、polo shirt $1,900 / BOSS HUGO BOSS/圖片品牌提供）

▲ 黑色球鞋於金屬部分用了金色金屬作點綴。（$3,700/BOSS HUGO BOSS/圖片品牌提供）

▲ 應用了環保Olivenleder皮革製造的拉鏈皮褸。（$12,500/BOSS HUGO BOSS/圖片品牌提供）

BOSS

原來「波士」與「波子」早已互生情愫﹗要說的是Hugo Boss早在1972年已經贊助同鄉Porsche賽車隊，事隔50年再次合作，雖然感覺上來得姍姍來遲，但如果設計得宜，說不定會火花四濺。

這一次雙方的合作，服裝設計上以功能性掛帥，項目離不開拉鏈風褸、track pants和tee等，只聚焦於兩個品牌的商標以作賣點，驚喜欠奉，但可幸的是生產上支持環保選用了可持續性面料製作，例如皮褸應用了Olivenleder皮革製造，是在實驗室裏從橄欖葉中提煉製取的鞣液，鞣液內有獨特的鞣製效果，而這種效果是其他植物或有機質沒有的。

因此，使用廢料進行製革，鞣製皮革產生的廢料又可以為土壤提供有機廢料，算是為了這個略為平淡的聯乘系列加添了不少分數。

▲ TAG HEUER Porsche Carrera系列RS 2.7五十週年紀念版自動機芯腕錶，紅色版限量版，錶殼選用5N級18K玫瑰金錶殼，拱形藍寶石水晶玻璃錶鏡，防水100米，全球限量250枚。（$189,400/TAG HEUER）

▲ TAG Heuer Carrera x Porsche RS 2.7五十週年腕錶，錶盤採用光滑的白色蛋白石，中央指針、按鈕與錶冠上的盾牌標誌，以及Calibre Heuer 02機芯擺陀上的藍色標記，都令人聯想跑車的呔鈴美學，全球限量500枚。（$62,200/TAG HEUER）

▲ 18K 5N玫瑰金旋入式藍寶石水晶玻璃錶背，可以清楚看到錶芯構造。（圖片品牌提供）

▲ TAG HEUER身為LVMH Group的一員，集團的CEO Bernard Arnault（右）將TAG Heuer交給其兒子Frederic Arnault（左）打理，並且當上品牌行政總裁，因此，當TAG HEUER舉行是次聯乘活動，老爸自然到場支持。（圖片品牌提供）

TAG HEUER

要談Porsche曾經推出過的經典跑車款式，答案一定是911 Carrera系列莫屬，當年這型號跑車首次於巴黎展出，而來到50年後，為了紀念這經得起時間考驗的車款，於是TAG HEUER推出兩款與保時捷聯手合作的Carrera限量腕錶。

腕錶設計上務求將1972年推出的911 Carrera跑車與及1963年推出的腕錶式樣來個「二合一」，錶面用色沿用了當時初代911 Carrera跑車的藍白色，三計時器布局，分鐘和小時計時盤分別設於3時和9時位置，永久秒鐘指示器與日曆則設於6時位置，特製機芯擺陀在藍寶石水晶玻璃錶背後一目了然，並可見代表著Porsche的三爪呔盤與合作雙方的標誌，作為「波子」的車主，是應該要添置一枚與你的跑車成雙成對呢﹗

▲ 未見本地Puma引入這個聯乘系列，有心人可要在網海上搜購了。（圖片品牌提供）

▲ 鞋踭處印上限量數字，限量500對。（圖片品牌提供）

Puma

Porsche推出球鞋不是新鮮的事情，在自己品牌旗下開發的時裝品牌Porsche Design，一早已推出過不少鞋款，反而為了慶賀911 Carrera跑車50周年，這重任落在Puma身上。限量500對的Puma Suede球鞋。

今次應用了Puma其中一個最暢銷和經典鞋款（Puma Suede當年推出時只有307雙，以慶祝田徑奧運選手Tommie Smith的比賽號碼），鞋身字體採用標誌性的RS 2.7字體，該字款專為速度而設，就像最初代Porsche 911 Carrera RS 2.7本身一樣，而顏色合共有10種可供選擇，可惜的是本地未見引入，有心人可要在網海裏搜尋了。

產品查詢：BOSS HUGO BOSS（3104 0589）、TAG HEUER（2295 0200）