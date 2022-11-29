  • 27°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

比較全港32隻槓桿及反向ETF 產品有何特性？注意4大風險

ETF 16:30 2022/11/29

分享：

分享：

本港自數年前開始有首批槓桿反向ETF後，相關產品的數量一直增加，至目前為止共有32隻。如果在明顯的升市或跌市時，投資槓桿反向ETF是一個好選項。

什麼是槓桿反向ETF？
反向ETF與普通ETF一樣，都是追蹤相關指數表現，但重點在於「反向」，其回報與相關指數呈反比，相關指數上升，反向ETF的價格就下跌；相反，槓桿ETF就是實現每日追蹤指數的正向倍數收益。

根據證監會通函，此類槓桿及反向產品在命名時，將不可稱為「ETF」，而要統稱為槓桿及反向產品（L&I產品）。槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報，適合短綫投資。

槓反產品回報計算
現時香港有15隻槓桿ETF，17隻反向ETF。其中15隻槓桿ETF全是兩倍（+2x），也就是所追蹤指數上漲1%，2倍槓桿ETF追蹤上漲2%。而17隻反向ETF中，有11隻是反向1倍（-1x），即所追蹤指數上漲1%，反向ETF追蹤下跌1%；若所追蹤指數下跌1%，反向ETF追蹤將上漲1%。剩下6隻是反向2倍（-2x）。

槓桿ETF、反向ETF每手入場費較低，介乎180元至1300元，而且不收印花稅，較適合散戶購買，不過入場費還未計上交易費和管理費。投資者應了解槓桿ETF及反向ETF的單日回報性質及風險，每日根據市場情況及時調整。

全港32隻槓桿及反向ETF比較
 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

投資槓桿反向產品的風險

1. 宜短不宜長
槓桿反向產品宜短不宜長，適合hit and run而不是buy and hold，因為這類產品都是每日重新調整（daily rebalancing），如果持有時間愈長，回報就可能愈偏離所追蹤的資產，偏離的情況可能會隨着市況的波動性及產品的倍數而增加。投委會的建議是，槓桿及反向產品並不適合持有超過一天 (亦即產品重新平衡活動的頻率)。

2. 槓桿風險
你可能會因為這類產品的低入場費而誤以為風險低，其實它既然能把你的收益放大1倍，自然也能把你的損失放大1倍。而且，這類產品之所以能做到槓桿效應，主要是投資於期貨合約。所以，你應該把它當作一個高風險的結構性產品來看待。

3. 只適宜明確趨勢的市況
如果市況是明確向上或向下，槓桿反向產品才適合，這類產品很着重市況的持續性。如果是波幅大、震盪而行的市況，愈是震盪，愈有可能令產品的回報偏離指數。

4. 交易時差風險
海外期貨交易所可能會在槓桿及反向產品不能在聯交所買賣及計價時開市，海外期貨交易所及聯交所的交易時差，可能會增加產品每單位價格對資產淨值的溢價或折讓。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【理財大法】物業愈多愈好？以為退休好遙遠？ 30歲必睇6大理財謬誤
2022/11/28
【理財大法】物業愈多愈好？以為退休好遙遠？ 30歲必睇6大理財謬誤
【儲蓄大法】5年儲30萬不是夢？50/30/20法則你要知（附3大步驟）
2022/11/27
【儲蓄大法】5年儲30萬不是夢？50/30/20法則你要知（附3大步驟）
「沉悶」的投資才是成功的秘技 耐性與紀律勝過一切
2022/11/17
「沉悶」的投資才是成功的秘技 耐性與紀律勝過一切
股神出手買台積電 一文睇清他為何買入？台積電走勢如何？香港散戶如何買台股？
2022/11/15
股神出手買台積電 一文睇清他為何買入？台積電走勢如何？香港散戶如何買台股？
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
2022/11/10
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
滬深300指數 恒生科技指數 MSCI中國指數 中國指數 恒生中國企業指數 恒生指數 期貨 投資者及理財教育委員會 結構性產品 香港經濟日報

下一篇文章

【強積金】中港股票大反彈 單月升20%點部署？今年至今仍累跌27%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】強積金提取、表現、資產配置、整合　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月18日）
【MPF】強積金提取、表現、資產配置、整合　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月18日）
【移民英國】英國公營醫療保障夠唔夠　移居英國需唔需要買定保險？
【移民英國】英國公營醫療保障夠唔夠　移居英國需唔需要買定保險？
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
【保險保障】友邦推新壽險　近4倍高槓桿人壽保障具市場競爭力
【保險保障】友邦推新壽險　近4倍高槓桿人壽保障具市場競爭力
【強積金】中港股票大反彈 單月升20%點部署？今年至今仍累跌27%
【強積金】中港股票大反彈 單月升20%點部署？今年至今仍累跌27%
兩隻逾10厘高息股 月月派息 大基金都在買 近1個月急升兩成
兩隻逾10厘高息股 月月派息 大基金都在買 近1個月急升兩成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款