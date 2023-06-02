比較全港25隻槓桿及反向ETF　產品有何特性？注意4大風險

港股今午勁飆800點，重返19000點水平，早前的拋售是否已暫時見底？本文教你活用槓桿反向ETF，捕捉短期走勢。

本港自數年前開始有首批槓桿反向ETF後，相關產品的數量一直增加，至目前為止共有25隻。如果在明顯的升市或跌市時，投資槓桿反向ETF是一個好選項。

什麼是槓桿反向ETF？

反向ETF與普通ETF一樣，都是追蹤相關指數表現，但重點在於「反向」，其回報與相關指數呈反比，相關指數上升，反向ETF的價格就下跌；相反，槓桿ETF就是實現每日追蹤指數的正向倍數收益。



根據證監會通函，此類槓桿及反向產品在命名時，將不可稱為「ETF」，而要統稱為槓桿及反向產品（L&I產品）。槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報，適合短線投資。



槓反產品回報計算

現時香港有12隻槓桿ETF，13隻反向ETF。其中12隻槓桿ETF全是兩倍（+2x），也就是所追蹤指數上漲1%，2倍槓桿ETF追蹤上漲2%。而13隻反向ETF中，大部分是反向1倍（-1x），即所追蹤指數上漲1%，反向ETF追蹤下跌1%；若所追蹤指數下跌1%，反向ETF追蹤將上漲1%。但也有些是反向2倍（-2x），風險會較大。



槓桿ETF、反向ETF每手入場費較低，介乎百多元至千多元，而且不收印花稅，較適合散戶購買，不過入場費還未計上交易費和管理費。投資者應了解槓桿ETF及反向ETF的單日回報性質及風險，每日根據市場情況及時調整。

全港32隻槓桿及反向ETF比較



追蹤指數︰恒生指數 ETF名稱 槓桿／反向 倍數 發行商 經常性開支 FL二南方恒指 （07200） 槓桿 2倍 南方東英 1.53% FI南方恒指 （07300） 反向 1倍 1.13% FI二南方恒指 （07500） 反向 2倍 1.5.%

追蹤指數︰恒生科技指數 ETF名稱 槓桿／反向 倍數 發行商 經常性開支 XL二南方恒科 （07226） 槓桿 2倍 南方東英 1.58% XI二南方恒科 （07552） 反向 1.61%

追蹤指數︰恒生中國企業 ETF名稱 槓桿／反向 倍數 發行商 經常性開支 FL二南方國指 （07288） 槓桿 2倍 南方東英 1.25% FI二南方國指 （07588） 反向 3.0%

追蹤指數︰納斯達克-100指數（美股） ETF名稱 槓桿／反向 倍數 發行商 經常性開支 FL二華夏納一百 （07261） 槓桿 2倍 華夏基金 2.6% FI二華夏納一百 （07522） 反向 1.64% FI華夏納一百 （07331） 反向 1倍 2.44% FL二南方納指 （07266） 槓桿 2倍 南方東英 3.0% FI二南方納指 （07568） 反向 1.58%

追蹤指數︰滬深300指數（內地A股） ETF名稱 槓桿／反向 倍數 發行商 經常性開支 XL二南方滬深三百 （07233） 槓桿 2倍 南方東英 3.0% XI南方滬深三百 （07333） 反向 1倍 1.92%

追蹤其他資產 ETF名稱 追蹤資產 槓桿／反向 倍數 發行商 經常性開支 FL二富邦台灣 （07232） 富時台灣RIC上限指數 槓桿 2倍 富邦 2.28% FI富邦台灣 （07332） 反向 1倍 2.18% XL二南方A50 （07248） 富時A50指數 槓桿 2倍 南方東英 3.0% XI南方A50 （07348） 反向 1倍 XL二南方中證券 （07252） 中證全指證券公司指數 槓桿 2倍 南方東英 2.0% XL二博時中創業 （07234） 中國創業板指數 槓桿 2倍 博時 2.0% FL二南方黃金 （07299） 黃金期貨 槓桿 2倍 南方東英 1.58% FI南方黃金 （07374） 反向 1倍 1.99% XL二南方美油氣 （07204） Solactive美國大型

石油天然氣公司指數 槓桿 2倍 2.0% XI二南方美油氣 （07505） 反向 2倍 FI南方原油 （07345） WTI原油期貨 反向 1倍 1.99%

投資槓桿反向產品的風險

1. 宜短不宜長

槓桿反向產品宜短不宜長，適合hit and run而不是buy and hold，因為這類產品都是每日重新調整（daily rebalancing），如果持有時間愈長，回報就可能愈偏離所追蹤的資產，偏離的情況可能會隨着市況的波動性及產品的倍數而增加。投委會的建議是，槓桿及反向產品並不適合持有超過一天 (亦即產品重新平衡活動的頻率)。

2. 槓桿風險

你可能會因為這類產品的低入場費而誤以為風險低，其實它既然能把你的收益放大1倍，自然也能把你的損失放大1倍。而且，這類產品之所以能做到槓桿效應，主要是投資於期貨合約。所以，你應該把它當作一個高風險的結構性產品來看待。

3. 只適宜明確趨勢的市況

如果市況是明確向上或向下，槓桿反向產品才適合，這類產品很着重市況的持續性。如果是波幅大、震盪而行的市況，愈是震盪，愈有可能令產品的回報偏離指數。

4. 交易時差風險

海外期貨交易所可能會在槓桿及反向產品不能在聯交所買賣及計價時開市，海外期貨交易所及聯交所的交易時差，可能會增加產品每單位價格對資產淨值的溢價或折讓。

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