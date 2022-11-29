美元升幅或會收窄 新興市場正蘊釀投資機會

面對環球增長放緩、央行收緊貨幣政策，新興市場的前景再次惹來關注。不過由於估值已處於歷史低位、能源價格也支持新興市場的出口商，加上部分央行即將結束緊縮週期，我們認為部分新興市場正蘊釀一些投資機會。

新興市場增長仍然領先

當前全球經濟經常出現「波動」、「不明朗」、「滯脹」、「複雜」和「模糊不清」等狀況，雖然我們也曾經歷過2008-09年金融海嘯和2020年新冠疫情爆發，但過去30年來全球一直處於低通脹環境，如今久違了的滯脹卻再次出現。考慮到這一點，我們下調了2023年全球經濟增長預測，料歐洲、英國、美國及中國的GDP增長分別為負0.8%、負1.0%、負0.1%及3.8%。

儘管宏觀經濟形勢走弱，我們相信明年新興市場的增長仍然領先，整體的GDP增長有望錄得3.1%，優於成熟經濟體的負0.2%。此消彼長下，兩者的差異將會進一步擴大。

但投資者要留意的是，新興市場各經濟體的前景各有不同。一方面，部分能源出口國家將可受惠於國際能源價格上漲，而且多年以來很多大型新興經濟體的外部資產負債表持續改善，有實力應付外圍的挑戰。但另一方面，一些依賴美元融資的小型新興經濟體，則需面對強美元帶來的債務成本增加。

亞洲區內的形勢也存在差異，我們預計北亞地區的表現（除新加坡外）將遜於其他亞洲市場 -- 北亞市場是製造業（尤其是電子製造業）的集中地，更易受到當前波動環境所影響，我們已大幅下調韓國和台灣明年的GDP增長預測。雖然電子產品製造業也是新加坡的經濟支柱，但其服務業規模較大，且更能享受到國際人員來往和旅遊業復甦，經濟更具韌性。同樣地，我們預計旅遊業之復甦有利馬來西亞和泰國經濟。另外，印度、印尼和菲律賓等內需主導的經濟體，則相對不受全球出口放緩所影響。

美元升幅或會收窄

展望未來，美元料將持續強勢。美元回軟的前提是環球經濟向好，但經濟反彈之路並不易，料中國不會迅速放寬清零政策、歐洲在能源價格高企之際踏入冬季、地緣政局風險持續、而當大多數央行放寬貨幣政策時，聯儲局仍保鷹派立場······種種因素將支持美元走勢，但其升幅或會收窄，因為市場有望見到聯儲局加息周期完結的曙光，且中國的風險已廣為市場認知。

由於息差已升至數十年高位，在短期內，美元走強將會對新興市場貨幣造成壓力，對中國增長敏感、債息水平低、經常帳欠佳和增長疲弱的亞洲國家，可能會面對更大壓力。我們預計人民幣、新台幣和韓圜或會在明年第一季度走弱，至於新加坡元則再次成為逆市奇葩，原因是當地金管局或會收緊貨幣政策，息差有望提振新加坡元表現。

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