【結婚理財】2022人情公價出爐　觀禮要俾$500 只收餅卡公價升2倍　新人：另一半有樓促成結婚

近3年的疫情都阻礙了不少有意結婚的情侶，不過疫情下卻為婚禮帶來了新意思，不再局限酒店或酒樓「擺酒」，而是簡單至邀請親友到教堂見證簽紙儀式。隨着這一種新模式的婚宴，新人們在結婚上的消費如何？大家又應該付多少人情才合理呢？

平均結婚開支升近1成

結婚資訊媒體生活易公布「2022年結婚消費調查」，於今年9月至11月期間訪問了1,226位於2022至2024年間結婚的新人，發現他們在結婚的開支連跌兩年後回升9%至384,366港元，反映有意結婚的港人願意消費，打造自己夢想的婚禮。在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目仍然是「婚宴酒席」，新人平均花 費升3%至149,044港元。

其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費再升17%破10萬元至108,988港元，反映新人更願意投資在具保值作用的結婚首飾及戒指 上。除此之外，「蜜月旅行」升11%至45,891港元，可見受惠於出入境限制放寬就算機票酒店價格未回復穩定至疫情前水平，會度蜜月的新人仍急不及待出關外遊 ，於蜜月旅行項目上更捨得花費。

逾半認為「有經濟基礎」成結婚因素

至於問及準新人促成結婚決定的因素時，頭5位分別是「年屆適婚年齡」（72%）、「感情穩定」（61%）、「已有經濟基礎」（55%）、「想生育」（32%） 及「另一半已有樓」（16%） 。而分別問男士及女士揀好老婆或好老公的條件時，有逾4成男士認為好老婆要「 靚女 」（46%）及「 有身材 」（44%），相反，只有17%及12%女士認為「靚仔」及「大隻」是揀好老公的條件，反映男士明顯比女士對樣貌及身材更有要求。

出席酒會人情公價為$800

提到港人最關心的「人情公價」，報告指，去年人情中位數零增長，而今年婚宴人情仍然未有調整，除了高級酒店及一般酒店分別維持在1,500港元及1,000港元外，私人會所及特色婚宴場地人情中位數均與去年相同1,000港元，而酒樓、午間婚宴及西餐廳人情中位數亦維持於800港元水平。

然而，近年因防疫措施人數限制而較多新人選擇的酒會，人情中位數則由去年的600港元升至800港元，升幅33%；「邀請出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」人情中位數由去年300港元升達66%至500港元；而「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮 /婚宴」的人情中位數更由100港元升2倍至300港元。

這反映設午宴或晚宴可收到的人情金額的確較沒有設宴的多，但近年新人結婚需要從簡未能大排筵席時，新人的親友亦更慷慨為新人送上人情以作祝賀 。

■2022年結婚消費調查■

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■2021年及2022年港人人情價格（中位數）■

2021年 2022年 高級酒店 $1,500 $1,500 一般酒店 $1,000 $1,000 私人會所 $1,000 $1,000 特色婚宴場地 $1,000 $1,000 酒樓 $800 $800 午間婚宴 $800 $800 酒會 $600 $800 西餐廳 $800 $800 只邀請你出席於婚姻

註冊處/教堂的簽紙儀式 $300 $500 只派餅卡，

沒有邀請你出席婚禮/婚宴 $100 $300

責任編輯：區祖飛

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