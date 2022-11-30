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Uniqlo秋冬單品優惠 買滿$600送保溫水樽 滙豐信用卡買大家樂聖誕餐 低至68折

精明消費 07:30 2022/11/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Uniqlo：秋冬單品感謝祭 買滿600元送BRUNO保溫水樽

最近氣溫驟降，適逢UNIQLO秋冬感謝節。2022年12月2日至12月8日，Uniqlo限時優惠超過40款，包括超輕便羽絨系列、搖粒絨外套、HEATTECH系列極暖打底衫等。

購物滿600元更可獲贈限定BRUNO保溫保冷不銹鋼水樽，保暖全套裝備齊全。

    點擊圖片放大
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2. 大家樂 ：滙豐信用卡買聖誕派對美食 低至68折

12月12日或之前用滙豐信用卡訂購聖誕派對美食即可享低至68折優惠。

  • 訂購聖誕派對美食滿800元，即送300元美食優惠券 (每訂單計)
  • Club 100會員訂購套餐或滿500元即送「韓式泡菜雞翼」16隻 (每訂單計)
  • 12月12日或之前訂購滿1,000元，送「芒果布甸」1盤，於eatCDC網上訂購可享此優惠至2023年1月1日
  • 訂購「原隻燒火雞套餐」或「雙龍蝦派對套餐」，送1.25公升「可口可樂」2支
  •  訂購滿2,000元，可享免費送貨一次
    • 點擊圖片放大
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3.營多Indomarket：買滿30元 可加5元換購雞蓉味湯麵

由即日起至12月8日，到營多Indomarket分店購物滿30元，即加可5元換購營多雞蓉味湯麵5包裝1袋。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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