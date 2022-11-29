「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現

一名好的投資者固然是自信的，相信自己的分析和選擇才能更好地作出投資決定。但過度自信將會對危害投資過程，這將會導致投資者忽略自己的真實能力和市場信息，從而判斷錯誤，繼而造成投資失誤。

過度自信的3大表現

1. 對自己的認知超過自己能力

這是很多個人投資者都會犯的錯誤，面對市場狀況，大家都認為自己有更好的解決方法，甚至會比專家做得更好。這類投資者一般都囘堅信自己的投資策略，並且認為這會帶來很大投資回報。

歸根到底，是因為很多投資者去缺乏專業的學習和訓練。事實上很多獲取足夠信息和知識的投資專家都經常會敗在市場腳下，普通投資者打敗市場更是難度倍增。

2. 覺得自己比任何人好

一項調查顯示，當問及一些人，與自己同齡人相比，覺得自己表現如何，很多人都會回答，自己比一半人都表現好。而且大多數人都覺得不幸的事情只會出現在其他人身上。

不可否認，每個人身上都有過人之處，但並不代表每個人都在投資行為上有過人的技巧，應該實事求是。

3. 傾向相信支持自己觀點的證據

「過度自信」的人通常會將結論和找資料的順序搞亂。正常下結論的方式應該是，先查找資料，再根據資料和證據，總結適當的結論。

而「過度自信」的人會自己先下結論，再去尋找支持自己結論的證據及研究，一旦找到能支持自己的證據，「過度自信」的情緒就會一湧而上。

如何改變？

1. 查看自己過往真實表現

通常大家都只會記得好的事情，並且會在回憶中將其進一步美化，而會特意忘記不好的事情。這種人的本能就是其實就是過度自信的致命根源。我們應該要直面自己的所有表現，無論是好的還是壞的，在做出任何投資決定之前，要根據自己過去的表現適當調整，用數據説話。

2. 持續學習 增強實力

根據上述錯誤行為，其實導致過度自信情緒出現的其中一個原因是，專業知識不強，對於投資產品及市場真實情況並不了解，只是根據自己的認知貿然作出決定。

所以投資者們為了更好地投資，應該積極增加自己的專業知識。市場每時每刻都在變化，每天都有不同的事情會發生，作為一個合格的投資者，應該站在消息的最前端，及時捕捉最新消息，及時調整自己投資組合。

3.不要太頻繁調整投資組合

在獲取了大量的消息之後，很多人會覺得自己已經掌握大量消息，不斷調整自己投資組合，希望能追市場趨勢。市場不斷在變化，如果一直頻繁調整，只會令自己適得其反，高買低賣，承受損失。

責任編輯：梁政琪

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