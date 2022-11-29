國內疫情將成獲利回吐理由 但港股最艱難時刻正逐步過去

中金表示，上周港股市場整體回調並伴隨著明顯的風格切換，反映了投資者在權衡國內疫情反彈，但與此同時更多利好政策出台，兩方面的交互影響。這一背景下，此前跑贏的成長股落後，價值週期板塊大幅跑贏。

在市場快速反彈後，短期內市場如果停下腳步等待預期兌現甚至階段回調都不足為奇，近期國內疫情反復可能就成為部分投資者借機獲利回吐的理由和契機。後續如果疫情進一步升級的話，波動不排除仍有可能延續。不過，這也並不意味著徹底逆轉市場的上行勢頭，上周港股市場更多是明顯的風格輪動而並非普遍性拋售，也可以側面說明這一點。當前市場依然較高的風險溢價、持續政策加碼以及美聯儲緊縮步伐大概率趨緩都有望成為市場下行風險的「緩衝墊」。

中金指，往前看，該行認為港股最艱難的時刻在逐步過去，轉機漸現。不過，疫情的不確定性可能使得路徑上仍會有波折，更為持續性上漲空間需要更多催化劑、尤其是國內增長的改善。配置策略上，政策受益標的和高股息可能仍然是對沖潛在波動的良好標的，同時建議投資者更加關注優質成長，重點聚焦政策優化下的消費和地產、高景氣的科技製造、預期反轉修復的互聯網和醫藥等三個方向。

上周五晚間，人行宣布將於12月5日降低存款準備金率25點子，釋放流動資金約5000億元人民幣。中金指，本次降準的原因一方面出於對維護資金市場和債券市場穩定的考慮，另一方面也支持信貸發力。近期疫情影響有所加大，貨幣政策繼續可能維持大體寬鬆的態勢。

總體而言，貨幣政策將視經濟基本面發展而相機抉擇，雖然央行在三季度貨幣政策執行報告中提到潛在通脹升溫風險，但在疫情影響有所加大的情况下，中金認為進一步降準降息的空間仍在。



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