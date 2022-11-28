【聖誕節2022】杏花新城35周年運動「折」　多個潮牌1折優惠　斷碼鞋款額外85折

今年為杏花新城35周年，並推出「杏花新城35周年運動折」活動。由12月4日至12月24日，一連3個星期分階段推出多個商戶期間限定優惠，場內運動品牌低至1折，當中包括Nike、adidas、Timberland等運動潮牌。另外，MTR Mobile用戶更可於運動用品商戶消費滿$200享8倍MTR分；於運動用品商戶單一消費滿$800，更可獲賞$100商場運動用品電子優惠券。

12月11日設限時優惠

「杏花新城35周年運動折」聯同多個人氣運動品牌推出「毎周限定優惠」，當中包括Nike提供折上折優惠，購買斷碼鞋款除享店內基本折扣外，更可額外專享85折優惠，12月11日當日更設限時優惠，消費滿$688額外再9折、adidas指定貨品4件半價、New Balance指定男女裝鞋款低至24折、K-Swiss時尚波鞋低至半價發售、ATMOS x eyeye日韓品牌聯乘T恤優惠價$49（原價HK$510）、專業運動品牌2XU女裝壓力上衣減價至$99發售（原價$630）以及$150入手2XU男裝三項鐵人壓力背心（原價$740）等。

消費滿$100即可參加聖誕抽獎

除此之外，杏花新城由2022年12月4日至2023年1月2日期間，將有一系列杏花新城35周年x聖誕推廣活動，當中包括12月11日的「杏」運即抽即賞大抽獎。MTR Mobile會員只要抽獎活動當日在杏花新城任何商戶單一消費滿HK$100，即可參加即抽即中獎，有機會獲得豐富獎品包括iPhone 14 Pro（128GB） 、Galaxy Z Flip4（256GB） 、Apple Watch series 8、一人獨享35萬MTR Mobile分等等。MTR Mobile用戶更可於運動用品商戶消費滿$200享8倍MTR分；於運動用品商戶單一消費滿$800，可獲賞$100商場運動用品電子優惠券。

其他精彩節目包括音樂表演、雜耍、小丑扭氣球、魔術表演等，為聖誕添上歡欣熱鬧的節日氣氛。另外，於平安夜（12月24日）至Boxing day（12月26日）期間，多個表演團體將在杏花新城神秘現身進行快閃表演，帶來驚喜聖誕節。

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責任編輯：區祖飛

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